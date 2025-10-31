OCIO
El Movistar Arena acogerá en 2026 el primer gran evento de música, inspiración y espiritualidad: 'LLAMADOS' llega a Madrid
Los asistentes podrán disfrutar de una jornada marcada por la música en directo, testimonios de figuras públicas y momentos de silencio y reflexión
El próximo 12 de enero de 2026, el Movistar Arena de Madrid acogerá un evento sin precedentes: 'LLAMADOS – Unidos hacia el 2033', un gran encuentro de música en directo, testimonios inspiradores y experiencia espiritual compartida.
Inspirado en grandes citas internacionales como el Congreso Eucarístico de Indianápolis 2024, 'LLAMADOS' nace para crear un espacio de celebración común para todo aquel que busque sentido, comunidad y renovación interior.
Los asistentes podrán disfrutar de una jornada marcada por la música en directo, con artistas del calibre de Hillsong Worship España, testimonios de figuras públicas, influencers y profesionales y momentos de silencio y reflexión.
Todo ello culminará con la primera exposición del Santísimo dentro de un gran espacio musical en España: el Movistar Arena. Transcurrirá bajo el lema “Eres amado. Eres llamado. Eres llama”. Una declaración que no apela solo a la fe, sino a una necesidad humana profunda: ser vistos, ser valiosos y poder transformar el entorno.
¿Cómo puedo conseguir las entradas?
Con una acogida masiva antes de su lanzamiento oficial, a pesar de que aún no se ha hecho una presentación pública del evento, el interés ha superado las expectativas. Se ha vendido cerca del 20% del aforo solo por el 'boca a boca' y se han recibido numerosas donaciones a través de Fila 0 para quienes desean apoyar la iniciativa sin asistir presencialmente. Si aún no te has hecho con las entradas, puedes adquirirlas pinchando aquí.
