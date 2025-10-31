Mercamadrid da el paso decisivo para convertirse en una sociedad 100% pública

La junta general de accionistas de Mercamadrid ha aprobado la amortización del capital social minoritario para culminar en diciembre el proceso que la convierta en una sociedad cien por cien pública a cargo del Ayuntamiento y Mercasa, ha informado la empresa en un comunicado.

Se ha aprobado mayoritariamente la propuesta acordada por el Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública estatal Mercasa, paso decisivo que permitirá convertir Mercamadrid en una sociedad mercantil local, participada exclusivamente por ambas entidades públicas.

El proceso ha sido impulsado por el Ayuntamiento y Mercasa para eliminar la limitación temporal de la sociedad, fijada en 2032, para "garantizar la continuidad de la actividad y ofrece seguridad jurídica a las más de 800 empresas instaladas y los 9.000 trabajadores del recinto favoreciendo nuevas inversiones que impulsen la competitividad de Mercamadrid, referente europeo en distribución alimentaria".

Los socios minoritarios han respaldado por "amplia mayoría" su salida del capital social mediante la amortización de sus acciones. La culminación de este proceso se producirá previsiblemente en el mes de diciembre, con la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid del cambio de modelo de gestión del servicio público, que pasará de una gestión indirecta mediante sociedad de economía mixta a una gestión directa a través de sociedad mercantil de capital exclusivamente público.

"Con esta decisión, Mercamadrid da un paso histórico en su trayectoria, con el objetivo de garantizar su continuidad más allá de 2032 y seguir siendo una unidad alimentaria de referencia internacional", ha indicado la empresa. Además el acuerdo adoptado "es un paso importante para garantizar la permanencia de Mercamadrid como referente en la Red de Mercas vertebrada por Mercasa".