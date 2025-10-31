PLANES
Los madrileños buscan desesperados entrada para esta fiesta de Halloween en la capital
Esta famosa discoteca organiza una sesión especial con motivo de esta celebración
Halloween ya está aquí. La celebración más esperada por los amantes del terror llega un año más a Madrid dispuesta a meter el miedo en el cuerpo a todos sus vecinos. Esta noche, miles de niños, jóvenes y adultos saldrán a las calles dispuestos a pegar un buen susto a todo aquel que se encuentren. Algunos harán truco o trato, otros organizarán plan con los amigos en casa... Pero, la mayoría, acudirán a alguna de las numerosas fiestas temáticas que el sector del ocio nocturno de la ciudad organiza para el día de hoy.
De todas ellas, hay una que destaca por encima del resto. Estos últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios de usuarios que preguntan dónde pueden conseguir entradas para la misma, si es que aún están disponibles...
¿Quedan entradas para la Bresh en Halloween?
La Bresh es una fiesta con origen argentino que, con los años, se ha convertido en todo un fenómeno global gracias a la presencia de influencers y otras figuras mediáticas en sus distintas ediciones. Puntualmente, tiene lugar en diversas ciudades de todo el mundo, normalmente aprovechando épocas del año concretas como la fiesta de Navidad, en Madrid, o el verano, cuando se traslada a Ibiza. Su ubicación siempre cambia, y para celebrar este Halloween ha elegido una discoteca histórica de la capital: Teatro Barceló.
El popular club nocturno, situado en Tribunal, adoptará una imagen nunca vista para estremecer a sus visitantes esta noche. La cita apunta a ser memorable, y es por ello que decenas de personas buscan a estas horas entrada para la misma. Sin embargo, todos los pases están agotados desde hace días.
A no ser que conozcas a alguien que finalmente no pueda ir y pueda traspasarte su entrada, desgraciadamente tendrás que esperar a otra ocasión para disfrutar de Bresh en Madrid.
