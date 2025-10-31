Qué hacer en Madrid esta semana: el Halloween del Círculo de Bellas Artes, Pasolini en Cineteca, la Semana de la Ciencia...

EXPOSICIÓN. ‘Light’, una muestra colectiva sobre el destello En Opera Gallery, la luz deja a un lado estos días su función más doméstica para convertirse en una materia de cualidades casi filosóficas. Light es el nombre de esta nueva muestra colectiva que explora el poder transformador de esta energía electromagnética, y por la que desfilan trabajos de artistas de la talla de Rafael Canogar, Juan Genovés, Luis Gordillo, David Magán o Anselm Reyle. A través de la pintura, la escultura o la instalación, la exposición traza un recorrido por la doble naturaleza de la luminosidad, tanto por su presencia tangible que define el espacio como por su cualidad opuesta que lo disuelve. En este diálogo, la luz se convierte en puente entre lo material y lo espiritual, entre lo que se ve y lo que apenas se logra intuir. Así, en las piezas de Canogar o Gordillo, el color actúa como una vibración contenida, mientras que en las multitudes de Genovés, la claridad se abre paso entre cuerpos en fuga, y en los neones de Reyle o las transparencias de Magán, la luz se vuelve materia pura. Una exposición con muchas luces para disfrutar con los ojos bien abiertos.

Más información Cuándo: Hasta el 5 de enero Dónde: Opera Gallery (C. Serrano, 56) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Anthony James, '40' Wall Portal (Brushed Stainless Steel)', una de las obras que se pueden ver en 'Light'. / Cedida

FIESTA. Noche de muertos y brujas El akelarre más disfrutón de la capital vuelve este viernes al Círculo de Bellas Artes para invocar a los demonios al ritmo de negras. Con un line up encabezado por artistas como Meneo, Andy Grey, Sonido Tupinamba, Piti Vaccari, Eme DJ o Mila Moon, esta nueva edición del evento más spooky de este templo de la cultura promete una noche de baile y mucha fiesta con la que recibir este Halloween entre cumbia, reggaetón y ritmos urbanos. Catrinas, espíritus y criaturas del más allá tomarán el edificio para dar vida en la madrugada de este sábado a la que podría ser la secuela oscura de su mítica fiesta de Carnaval, y que tendrá lugar bajo la cúpula del Salón de Baile y entre los mármoles de la Sala de Columnas. Un conjuro colectivo donde tampoco faltarán sorpresas, actuaciones en vivo, números de magia y un desfile continuo de personajes salidos de la ultratumba. Una noche de muertos y brujas en la que será difícil no dejarse poseer por el beat.

Más información Cuándo: 31 de octubre Dónde: Círculo de Bellas Artes (C. Alcalá, 42) Precio: 45€ / 38,25 € anticipada Web: pincha aquí

El Halloween del Círculo. / Cedida

CINE Y MÚSICA EN FAMILIA. ‘Nosferatu’ El conde Orlok vuelve a asomar sus garras por la ciudad de Madrid. Esta vez abandona las sombras de los Cárpatos para reaparecer en el escenario del Real Teatro de Retiro, donde el clásico Nosferatu (1922) resucitará en una producción de cine mudo y música para toda la familia -o casi- recomendada para mayores de 10 años. La proyección se acompaña de la interpretación en directo de la partitura original compuesta por Hans Erdmann para su estreno, a cargo de un trío de cámara compuesto de piano, violín y violonchelo, y con una narración en vivo que insufla nueva voz y grandes dosis de dramatismo a la historia maldita con la que F. W. Murnau dio por inaugurado el terror moderno. Un plan perfecto para celebrar la víspera de Todos los Santos y descubrir o revisionar el mito del más eterno de los villanos de la gran pantalla. Ya lo dice el señor Knock, ¡la sangre es vida!

Más información Cuándo: Del 31 de octubre al 2 de noviembre Dónde: Real Teatro de Retiro (Pl. de Daoíz y Velarde, 4) Precio: Desde 25 euros Web: pincha aquí

El 'Nosferatu' de Murnau. / ARCHIVO

CINE. Dos días con Pasolini El 2 de noviembre de 1975, el cuerpo de Pier Paolo Pasolini fue hallado en la playa de Ostia. Medio siglo después, su voz poética y política sigue igual de viva, tan incómoda como necesaria. En su funeral, Alberto Moravia lo definió con precisión: "Hemos perdido, por encima de todo, a un poeta. Y poetas no hay tantos en el mundo". Sobre todo, un poeta que filmó con la misma urgencia con la que escribía y que convirtió el cine en un campo de batalla entre lo sagrado y lo terrenal. Esta semana, la Cineteca rinde homenaje a su memoria con dos proyecciones especiales que permiten revisitar su legado. Por una parte, El evangelio según Mateo (1964), una lectura austera y humana del texto bíblico, que convierte la fe en un acto de rebeldía; y por otro, la aclamada Teorema (1968), una parábola inquietante sobre el deseo y la culpa en la sociedad burguesa, protagonizada por el recientemente extinto Terence Stamp.

Más información Cuándo: 1 y 2 de noviembre Dónde: Cineteca Madrid (Pl. Legazpi, 8) Precio: 3,5 euros / sesión Web: pincha aquí

INFANTIL. La Semana de la Ciencia Este mes de noviembre, el Museo Nacional de Ciencias Naturales se suma a la Semana de la Ciencia con una programación repleta de contenido divulgativo pensado para familias, formada por talleres, visitas y experiencias interactivas que invitan a descubrir el mundo natural de una forma divertida y participativa. Entre las propuestas, destacan la visita dinamizada ¿Vuelan los dinosaurios?, un recorrido por la exposición Dinosaurios entre nosotros en el que los participantes podrán investigar el vínculo evolutivo entre aves y dinosaurios observando fósiles y materiales científicos; y la actividad El naturalista infinito, a través de la cual los peques podrán ponerse en la piel de grandes científicos como Ángel Cabrera e Ignacio Bolívar, y explorar como ellos la biodiversidad y los secretos del medio ambiente. A esto se suman, además, el taller ¡Somos dinosaurios!, donde convertirse en auténticos reptiles prehistóricos y aprender jugando sobre su alimentación, su comportamiento o su extinción; así como una visita especial dedicada a Santiago Ramón y Cajal para conocer la vida, obra y legado del Nobel español a través de fotografías, dibujos neuronales e instrumentos de laboratorio. Unos días para vivir y experimentar la ciencia desde dentro y entre juegos.

Más información Cuándo: Del 4 al 16 de noviembre Dónde: Museo Nacional de Ciencias Naturales (C. José Gutiérrez Abascal) Precio: Gratis previa inscripción Web: pincha aquí

La Semana de la Ciencia llega al Museo Nacional de Ciencias Naturales. / Jose Maria Cazcarra

VIDEOARTE. Las instalaciones audiovisuales de John Akomfrah El TBA21 vuelve a colaborar con el Thyssen para presentar una nueva exposición de John Akomfrah, uno de los grandes renovadores del arte audiovisual contemporáneo. Tras la aclamada Purple de 2018, el artista británico de origen ghanés regresa con Escuchando toda la noche la lluvia, su propuesta más ambiciosa hasta la fecha, desarrollada a partir de su proyecto creado para el Pabellón Británico de la Bienal de Venecia. El título, tomado de un poema del siglo XI escrito por Su Dongpo durante su exilio, sirve como punto de partida para una meditación sobre la fugacidad de la vida y la memoria colectiva. A través de ocho instalaciones inmersivas de cine y sonido, Akomfrah entrelaza documentos históricos, relatos de la diáspora y escenas ficcionadas para construir una narrativa no lineal que cruza tiempos y geografías, en busca de una forma poética de justicia. Reconocido por sus videoinstalaciones multipantalla, Akomfrah lleva décadas explorando los legados coloniales, la migración, el racismo y el cambio climático, haciendo uso de un lenguaje visual de gran calado emocional y regado de tintes políticos.

Más información Cuándo: Del 4 de noviembre al 8 de febrero Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (P.º del Prado, 8) Precio: Entrada general al museo: 14 euros / Lunes y sábados de 21 h a 23 h: gratis Web: pincha aquí

Una de las instalaciones de John Akomfrah. / Cedida

TEATRO MUSICAL. ‘Coup Fatal’, una alquimia sonora El barroco se reencuentra con el África contemporánea en este golpe fatal, un espectáculo que celebra la fusión y la reinvención, pero sobre todo, la tradición musical en sus múltiples facetas, y que entrelaza en un mismo espacio-tiempo composiciones de Vivaldi, Händel o Gluck con rumba congoleña, rock y jazz. La propuesta llega a Madrid de la mano del director y coreógrafo belga Alain Platel -figura clave en la danza europea y fundador de la mítica compañía Les Ballets C de la B- junto al compositor Fabrizio Cassol y el guitarrista Rodriguez Vangama, dos alquimistas sonoros que han sabido hacer convivir la emoción barroca con la energía y la cultura de Kinshasa. En escena, una orquesta de músicos congoleños y la poderosa voz del contratenor Coco Díaz conducen este viaje donde el virtuosismo se confunde con la fiesta, entre brillos, texturas doradas y un baile que no cesa. ¿El resultado? Una jarana escénica tan variopinta como inesperada donde los continentes trazan un diálogo ejemplarizante en el que no pierden el ritmo, la escucha ni el rumbo.