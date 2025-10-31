PARKINGS PÚBLICOS
Madrid defiende ceder los aparcamientos municipales a empresas privadas: "A la gente le da lo mismo quien le abre la barrera"
El Ayuntamiento asegura que "no se regala nada a nadie" en las concesiones y mantiene que suponen un ahorro para las arcas públicas
Europa Press
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido en primer lugar el ahorro para las arcas municipales y en segundo que al ciudadano "le da lo mismo" si la barrera del parking la sube un funcionario de EMT o un trabajador de una empresa privada.
Carabante ha reaccionado así desde Usera después de que la izquierda haya criticado la gestión de los parkings municipales. Tras el consejo de administración de EMT Madrid, Más Madrid y PSOE han resaltado que todas las líneas estratégicas de la empresa dan pérdidas. Con el foco en aquellos que su concesión está próxima a caducar, la izquierda cree que el equipo de José Luis Martínez-Almeida "los regala" a "empresas privadas", perdiendo así "decenas de millones que podían ir a reforzar el transporte público".
Para el delegado, Más Madrid y PSOE "siempre utilizan los mismos argumentos año tras año, es como el día de la marmota". "Aquí no se regala nada a nadie, hay un sistema de concesión, una tramitación administrativa que establece bajo qué condiciones se adjudica la concesión de los parkings", ha subrayado.
"Eso supone un ahorro para los madrileños", ha remarcado Borja Carabante, primero porque algunos de ellos tienen 50, 60 años y requieren inversiones nuevas, a acometer por la empresa concesionaria, es decir, "no va a recaer en las arcas públicas".
En ese punto ha recordado cuando Más Madrid en el Gobierno asumió la gestión directa de parkings como el de Plaza España, donde EMT "tuvo que llevar a cabo inversiones por encima de los 10 millones de euros para ponerlo a disposición, millones que hubieran hecho las empresas privadas y no el sector público" en el modelo que defiende el PP de colaboración público-privada.
"A la gente le da lo mismo si el que le abre la barrera del parking es un funcionario, es un personal contratado por la EMT o contratado por cualquier otra empresa", ha aseverado, para apostillar que el sistema de colaboración público-privada es empleado también por ayuntamientos gestionados por la izquierda. "Dicen y critican en Más Madrid exactamente lo que no son capaces de hacer", ha concluido.
