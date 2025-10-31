SUCESOS
Incautadas casi 10.000 golosinas en una tienda de Usera antes de Halloween: algunas llevaban más de un año caducadas
Muchos de los productos carecían de número de lote, distribuidor en España o fecha de elaboración, con instrucciones y avisos en chino sin traducción al castellano
Europa Press
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han intervenido un total de 9.830 golosinas y productos alimenticios durante una inspección realizada el pasado 28 de octubre en un local del distrito madrileño de Usera en el marco de una campaña de control especial con motivo de Halloween.
La actuación se llevó a cabo en un establecimiento regentado por ciudadanos de origen chino en la calle Nicolás Usera, donde los agentes inspeccionaron el local, siempre en presencia del titular, y encontraron productos alimenticios sin el etiquetado pertinente, según han informado fuentes policiales.
En concreto, se trataba de galletas, gominolas, bombones y otros productos dirigidos principalmente a menores y con envoltorios de colores llamativos. Estos productos contenían alérgenos como mantequilla, leche o cacahuete sin indicarlo en la etiqueta.
Muchos de ellos también carecían de número de lote, distribuidor en España o fecha de elaboración, a la par que las instrucciones y avisos en el envoltorio aparecían en chino sin traducción al castellano. Otros de los productos incautados estaban caducados desde hacía ya más de un año.
En total, se inmovilizaron 500 unidades durante la inspección inicial y, tras la intervención de los técnicos del Departamento de Salud de la Junta Municipal de Usera, se decomisaron finalmente 9.830 productos. De los hechos se levantó acta de inspección para su tramitación conforme a la normativa sanitaria y de consumo.
