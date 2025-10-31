El Gobierno acusa a Ayuso de imponer una "asfixia financiera" a las universidades públicas madrileñas

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha exigido a la Comunidad de Madrid que financie adecuadamente a las universidades públicas después de que las plataformas que las agrupan confirmaran el jueves que a finales de noviembre convocarán dos días de huelga por la "infrafinanciación" presupuestada por el gobierno regional.

Fuentes del ministerio han asegurado este viernes que respetan la decisión de los estudiantes de ejercer su derecho a la huelga "frente a la asfixia financiera que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso impone" a las universidades públicas madrileñas.

Por ello, exigen a la Comunidad de Madrid que "cumpla con su obligación de financiarlas adecuadamente", ya que es competencia de las comunidades autónomas la financiación de las universidades públicas en España. Las fuentes del ministerio concluyen que defender la universidad pública es garantizar el futuro de los jóvenes y del país.

Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas madrileñas confirmaron este jueves que convocarán dos días de huelga a finales de noviembre, inicialmente miércoles 26 y jueves 27, al considerar que el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 no supone una "subida" real, sino que perpetúa la "fuerte infrafinanciación".

Tras la aprobación esta semana por parte del Gobierno regional del proyecto de presupuestos para el próximo año, según el cual aumentará la financiación de las universidades públicas un 6,5%, las plataformas manifestaron su "cautela". Según sus primeros análisis, la subida para 2026 representa pasar del 0,44 al 0,46% del PIB de la Comunidad de Madrid, muy lejos del 1% que marca la Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La Comunidad sugiere motivos "de otra índole" para la huelga

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha valorado que la huelga convocada por estudiantes y trabajadores en las universidades de la región no se debe a una "ausencia de presupuestos", sino que será por motivos "de otra índole", y ha reivindicado el aumento de cara al año que viene de un 6,5%.

"Se ha incrementado la inversión para las universidades públicas en 75 millones de euros, es un crecimiento superior al 6,5% y que se suma al que se ha producido en los últimos años. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se está destinando a universidades públicas más de un 20% más, tenemos 1.200 millones de euros", ha defendido el consejero en declaraciones a los medios de comunicación desde el Archivo Judicial Provincial.

Considera que "no puede decir ninguno de estos convocantes" que no hay por parte del Gobierno autonómico "una apuesta clara" por la universidad pública y su financiación. "Tendrán que explicar las razones, que probablemente sean de otra índole pero no precisamente por ausencia de presupuestos, porque los hemos incrementado", ha expresado.