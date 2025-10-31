Las cifras que preocupan al Real Madrid de baloncesto: "Es el resultado de no ofrecer nuevos abonos y poner las entradas a precio del fútbol"

No corren buenos tiempos para el Real Madrid de baloncesto. El proyecto liderado por Sergio Scariolo e ideado por Martynas Pocius y Sergio 'El Chacho' Rodríguez no acaba por despegar. El equipo blanco ha conseguido la victoria en todos sus partidos como local. Sin embargo, a domicilio aún no ha sido capaz de sumar un solo triunfo, ni en Euroliga ni en Liga ACB. Más allá de lo deportivo, en la sección de baloncesto preocupan, y mucho, las cifras de asistencia al Movistar Arena, una fuente de ingresos cada vez menor en el ecosistema blanco. El Real Madrid, como local, ha tenido de media 7.371 espectadores, un 56,2% del aforo que tiene el Movistar Arena (13.109).

"Ni la ilusión de un proyecto nuevo ha podido con un problema que viene de atrás"

Muchos de los momentos más recordados de la historia reciente del Real Madrid de baloncesto vienen acompañados de un ambiente ensordecedor en el pabellón blanco. No se entiende aquella remontada ante el Partizán, previa a la Final Four en la que el Real Madrid acabaría conquistando 'La Undécima' Euroliga, sin el papel que la afición madridista jugó en el quinto partido de la serie, cuando todo parecía más que perdido y los serbios se distanciaban hasta en 20 puntos en el marcador. Un equipo que en los últimos años ha protagonizado gestas para el recuerdo, siempre bajo el calor de su afición.

Pero la imagen que ofrece el Movistar Arena en este arranque de temporada es síntoma de una serie de decisiones que se vienen arrastrando de épocas pasadas en la sección. Ni la irrupción de un nuevo proyecto liderado por Sergio Scariolo y fichajes de renombre como Trey Lyles o Chuma Okeke han podido con un mal que viene atizando al Real Madrid en los últimos tiempos. "Este año parecía que con un nuevo proyecto, los primeros partidos ante rivales como Olympiacos o Partizán iban a reconducir la situación. Nada más lejos de la realidad. Es una pena.", confiesa Albert.

Y es que los aficionados señalan a dos medidas tomadas por el club como principales culpables de esta situación. "Entradas a un precio medio de 60 euros, para un partido contra el Burgos por la mañana. Un plan perfecto, sin fisuras.", responde Carlos, con ironía. "Lo que vemos es el resultado de llevar casi una década sin fidelizar nuevos abonados y poner las entradas a precios similares a los que maneja el fútbol español", se sincera Jonathan. "Algunos hemos intentado sacar el abono, pero no nos ofrecen esa posibilidad", lamenta Fernando. "Desde el club, deberían poner en marcha la cesión de abono. El Palacio tendría un aspecto mucho más reconocible", añade.

Bajonazo inicial

Y es que, pese a que octubre históricamente es el mes con menor cifra de asistencia al pabellón del conjunto blanco, los datos son realmente estremecedores. Para el primer encuentro de la temporada en casa ante Olympiacos, uno de los grandes favoritos en la pelea por la Euroliga, apenas acudieron 7.920 personas, una cifra muy por debajo de lo esperado cuando se enfrentan dos colosos del baloncesto europeo. Para el debut en ACB, alrededor de mil personas menos acudieron al partido ante el Gran Canaria (6.832). Ante Partizán, en uno de los partidos con mayor rivalidad de la competición, la cifra alcanzo los 8.400 espectadores. Pero el punto más bajo llegó el pasado fin de semana en la victoria ante el BAXI Manresa, con 5.539 espectadores en las gradas del Movistar Arena.

Cifras de asistencia al Movistar Arena 7.920 - Olympiacos

6.832 - Gran Canaria

7.165 - Asvel

8.467 - Partizan

6.473 - San Pablo Burgos

5.539 - BAXI Manresa

"Lo del partido ante el Burgos fue lamentable. Un ambiente frío si estás lejos de la grada de animación y con la mitad del pabellón ocupado por aficionados del Burgos. Chapó por ellos, pero esto no puede pasar en un club como el Real Madrid", cuenta un seguidor. "Con el ambiente que había en las primeras épocas de Pablo Laso...", añade.

Y es que los datos ofrecidos por la ACB y la Euroliga no hacen más que refrendar que algo sucede en el Real Madrid. La competición doméstica anunció este verano haber alcanzado las mejores cifras de asistencia de la historia como competición. En el caso de la Euroliga, la media de asistencia se situó en torno a 10.600 espectadores. El conjunto blanco no alcanzó a superar los 9.000 espectadores de media, ocupando la duodécima posición en el ranking compuesto por los dieciocho equipos que conformaban la competición la pasada temporada.

"Magnífica gestión del club impidiendo la creación de nuevos abonados y con precios de fútbol. ¿Rectificarán? Lo dudo", confiesa Isaac. "No podemos abonarnos, tampoco se puede ceder el abono, las entradas fuera de precio de mercado... Siento verdadera envidia cuando veo pabellones como el de Estrella Roja, repleto hasta la bandera y con un ambientazo tremendo, independientemente del rival", cuenta Fernando.

Será, sin duda, una de las muchas tareas a las que deberá hacer frente el nuevo organigrama que está al mando de la sección de baloncesto del Real Madrid. El club más laureado del baloncesto europeo no responde como tal en las gradas y el hartazgo de los aficionados, que frecuentan o no el Movistar Arena, comienza a ser síntoma de que las cosas no funcionan como deberían en Goya.