Celebra el fin de semana de Todos los Santos en Madrid con Don Juan Tenorio: todas las funciones
El clásico de José Zorrilla regresa a numerosos escenarios de la capital para celebrar la tradición madrileña vinculada a este día
En 1844, José Zorrilla escribió un drama religioso-fantástico que, con el tiempo, se ha convertido en una de las grandes materializaciones literarias del mito de Don Juan. En la obra, el seductor trata de seducir a una novicia llamada Doña Inés por una apuesta con su amigo Don Luis, pero lo que empezó como un juego termina por convertirse en enamoramiento.
El acto final, que transcurre durante la noche del Día de Todos los Santos, atribuye a la función un carácter fantasmagórico y lúgubre que encaja a la perfección con la celebración de esta jornada. La exploración que hace Zorrilla, a la vez, sobre la muerte, la redención y la salvación del alma son también motivo de interés para el público en esta fecha señalada.
Por ello, este clásico vuelve a las tablas de Madrid este fin de semana. De viernes a domingo, numerosos teatros de la capital y municipios de la región ofrecen funciones para todo aquel que quiera zambullirse en la obra del vallisoletano.
Todas las funciones de Don Juan Tenorio en Madrid este fin de semana
Tanto en Madrid capital, como en otros municipios de la región, los madrileños podrán disfrutar un año más de la obra, tan ligada a la tradición madrileña. Estas son todas las funciones:
- Madrid capital: Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa (Plaza Colón 4). Viernes 31 octubre, 20:00 h. Versión dirigida por Jesús Cracio.
- Madrid capital: Teatro Fernán Gómez, Sala Guirau. Sábado 1 noviembre, 20:00 h- Continuación del montaje.
- Madrid capital: Teatro Fernán Gómez, Sala Guirau. Domingo 2 de noviembre, 19:00 h. Última fecha.
- San Lorenzo de El Escorial: Real Coliseo Carlos III (C/ Floridablanca 20). Sábado, 1 de noviembre. 19:00 h.
- Getafe: Teatro Federico García Lorca (C/ Ramón y Cajal 22). Sábado, 1 de noviembre. 19:00 h.
- Tielmes: Plaza de la Constitución (evento al aire libre). Sábado, 1 de noviembre, 20:00 h. Representación en la calle.
- Alcalá de Henares: Don Juan en Alcalá. Huerta del Obispo (Palacio Arzobispal). Viernes, 31 de octubre. 19:30 h. Evento declarado de Interés Turístico Nacional.
- Alcalá de Henares: Don Juan en Alcalá. Mismo lugar. Sábado, 1 de noviembre. 19:30 h.
