Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Las 3 de Pedro del Corral
'Berghain', de Rosalía
Rosalía ha vuelto a mutar. Puede que Berghain sea lo menos comercial que ha editado desde 2017, pero es única. No tiene nada que ver con la Motomami que fue y que, ahora, metida de lleno en la ópera, resuena bastante lejana. Ha asumido riesgos para, como en etapas anteriores, ojo, ir por delante. La meta que se ha planteado en Lux, su próximo disco, el cuarto, es clara: llenar el alma. Y, aunque este giro pueda lastrar sus estratosféricas cifras, hoy, su prioridad es ser auténtica. Qué valiente.
'No estic per mi', de Triquell y Maria Jaume
La gran virtud de Triquell es ser hijo de su era. Tiene 25 años, canta en catalán y huye de lo normativo: de sobra conocido por la medalla de plata que alcanzó en el programa Eufòria, regresa con un segundo álbum más que contagioso. Por sus canciones fluyen tal cantidad de géneros que resulta difícil clasificarlo. Un desconcierto que siempre es bienvenido. Con una propuesta como No estic per mi, de fraseos frenéticos y beats seductores, dará que hablar. Mucho.
'El loco', de Polaz
Es difícil que alguien te sorprenda en una época en la que, atiborrados de nuevos lanzamientos, sin apenas margen de reflexión, se presta demasiada atención a la superficie. Polaz destaca, precisamente, por haber puesto el foco en las canciones: no importa como estén vestidas, su prioridad escribir desde la autenticidad. Por ello, llama la atención entre tanto desconcierto. Es un oasis en plena tempestad. Y eso, claro, le vuelve interesante cuanto menos.
Las 3 de Jacobo de Arce
‘The Wind Doesn't Blow This Far Right’, de Lisa O’Neill
No nos han tocado tiempos fáciles. El mundo parece asomarse al abismo y las fuerzas oscuras avanzan. “Algunos miedos nacen de la naturaleza, algunos nacen de la noche a la mañana, otros nacen de líderes que tienen la vista puesta en un premio diferente”, canta la irlandesa Lisa O’Neill en este tema otoñal que excava en las raíces del folk más tradicional y que si arroja algo de esperanza es por descubrirnos que, a pesar de todo, la belleza sigue ahí, esperando a que nos la descubran artistas como ella y canciones como esta, a la que aquí por cierto acompañan (vean el vídeo) eminencias como Kae Tempest o el líder de Dexy's Midnight Runners, Kevin Rowland.
'Of the undiscovered country', de Max Richter
Faltan todavía unos meses para que se estrene Hamnet, la que sin duda va a ser una de las películas de la temporada: basada en el exitoso libro de Maggie Farrell, que participa en el guión, dirige Chloé Zhao, multioscarizada por Nomadland, producen Spielberg y Sam Mendes y tiene como protagonistas a Paul Mescal, quizá el actor más deseado del planeta, y la estrella ascendente Jessie Buckley. Su banda sonora no se queda corta: la firma Max Richter, quizá el compositor más popular de música clásica contemporánea, y en los adelantos que hemos ido escuchando se puede ver que su apuesta es esencialmente etérea y coral. Un score poco arriesgado pero muy adecuado para esa shakesperiana historia en torno a la pérdida y la creación que se desarrolla entre húmedos bosques ingleses.
'O Salutaris Hostia', de Oskars Petrauskis y Ēriks Ešenvalds
El saxofonista letón Oskars Petrauskis publica en breve un nuevo album, Gratitude, en el que interpreta diferentes piezas compuestas para su instrumento por su compatriota, el compositor Ēriks Ešenvalds. El disco, en el que le acompañan varios solitas y la Liepāja Symphony Orchestra, se divide en dos partes: un concierto que tiene el océano Ártico como fuente de inspiración y varias piezas de música sacra entre las que está esta, originalmente un tema concebido para coro que aquí escuchamos en su arreglo para saxo soprano. Si hablábamos de sonidos otoñales, esta pieza destila toda la melancolía que asociamos a la caída de la hoja y los cielos engrisecidos, aunque también permita elevar y buscar la conexión entre los espíritus.
