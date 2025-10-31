Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Faltan todavía unos meses para que se estrene Hamnet, la que sin duda va a ser una de las películas de la temporada: basada en el exitoso libro de Maggie Farrell, que participa en el guión, dirige Chloé Zhao, multioscarizada por Nomadland, producen Spielberg y Sam Mendes y tiene como protagonistas a Paul Mescal, quizá el actor más deseado del planeta, y la estrella ascendente Jessie Buckley. Su banda sonora no se queda corta: la firma Max Richter, quizá el compositor más popular de música clásica contemporánea, y en los adelantos que hemos ido escuchando se puede ver que su apuesta es esencialmente etérea y coral. Un score poco arriesgado pero muy adecuado para esa shakesperiana historia en torno a la pérdida y la creación que se desarrolla entre húmedos bosques ingleses.