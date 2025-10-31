La Audiencia de Madrid respalda de nuevo a la Comunidad en la gestión de las residencias durante la pandemia

La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a respaldar la actuación de la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del covid. El tribunal ha rechazado dos recursos de apelación presentados contra decisiones de los juzgados de instrucción de Collado Villalba y Madrid, que previamente habían decidido no reabrir causas ya archivadas sobre este asunto.

En ambos autos, la Audiencia considera que la asistencia sanitaria prestada "fue adecuada, no habiéndose indicado por la parte recurrente elemento objetivo alguno de naturaleza médica posterior a dicho informe que ponga en cuestión lo dictaminado por el médico forense". Además, argumenta que "no es jurídicamente posible reabrir una causa archivada bajo pretexto de una nueva valoración de los mismos hechos, que es lo que están pretendiendo".

92 denuncias archivadas y solo ocho en trámite

Según la memoria de la Fiscalía de 2024, los juzgados madrileños habían archivado a finales del año pasado un total de 92 denuncias por la atención a mayores en residencias durante la pandemia. De estas, solo ocho causas quedan en tramitación, la mayoría por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro.

Si se suman las diligencias preprocesales que no han llegado a judicializarse por falta de indicios delictivos, el número total de denuncias archivadas asciende a 143. Esto supone, según la interpretación del Gobierno regional, 143 resoluciones judiciales favorables a la Comunidad de Madrid en relación con su actuación en las residencias.