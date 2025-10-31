CORONAVIRUS
La Audiencia de Madrid respalda de nuevo a la Comunidad en la gestión de las residencias durante la pandemia
Archiva dos nuevos intentos de reabrir causas por la atención sanitaria en centros de mayores durante el covid
La Audiencia Provincial de Madrid ha vuelto a respaldar la actuación de la Comunidad de Madrid en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del covid. El tribunal ha rechazado dos recursos de apelación presentados contra decisiones de los juzgados de instrucción de Collado Villalba y Madrid, que previamente habían decidido no reabrir causas ya archivadas sobre este asunto.
En ambos autos, la Audiencia considera que la asistencia sanitaria prestada "fue adecuada, no habiéndose indicado por la parte recurrente elemento objetivo alguno de naturaleza médica posterior a dicho informe que ponga en cuestión lo dictaminado por el médico forense". Además, argumenta que "no es jurídicamente posible reabrir una causa archivada bajo pretexto de una nueva valoración de los mismos hechos, que es lo que están pretendiendo".
92 denuncias archivadas y solo ocho en trámite
Según la memoria de la Fiscalía de 2024, los juzgados madrileños habían archivado a finales del año pasado un total de 92 denuncias por la atención a mayores en residencias durante la pandemia. De estas, solo ocho causas quedan en tramitación, la mayoría por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes u omisión del deber de socorro.
Si se suman las diligencias preprocesales que no han llegado a judicializarse por falta de indicios delictivos, el número total de denuncias archivadas asciende a 143. Esto supone, según la interpretación del Gobierno regional, 143 resoluciones judiciales favorables a la Comunidad de Madrid en relación con su actuación en las residencias.
- El Gobierno autoriza el pago de los 126 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes que exigía la Comunidad de Madrid
- La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: 'Ya son parte del paisaje
- El vecino de Madrid que lleva 10 años guardando las servilletas de los bares de toda España: 'Se están perdiendo
- Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- Madrid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025: uno de los más tempranos de la historia