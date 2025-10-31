REORGANIZACIÓN INTERNA
Ana Millán deja la presidencia del PP de Arroyomolinos para dirigir la gestora del partido en Fuenlabrada
La dirigente popular ha asegurado que acepta el reto con el compromiso que requiere trabajar "por una de las grandes ciudades de la región, históricamente gobernada por la izquierda"
Europa Press
La exalcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, ha anunciado que abandona la Presidencia del Partido Popular en esta localidad para asumir la dirección de la gestora del PP en Fuenlabrada. La dirigente popular ha afirmado que "es el momento adecuado para hacerlo", y que afronta esta nueva etapa con ilusión y compromiso político.
En una carta dirigida a la militancia y publicada en redes sociales, la número tres del PP de Madrid ha explicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido en la región, Isabel Díaz Ayuso, le ha confiado "la responsabilidad de asumir la gestora del Partido Popular en Fuenlabrada".
Millán ha señalado que acepta este nuevo reto "con enorme ilusión y con el compromiso que requiere trabajar por una de las grandes ciudades de la región, históricamente gobernada por la izquierda, y contribuir a configurar un equipo que haga realidad el cambio que tanto necesita esta ciudad".
Aunque los estatutos del partido no la obligaban a dejar la presidencia del PP en Arroyomolinos, Millán ha explicado que lo hace "por coherencia" y porque no es "amante de acumular cargos porque sí".
En este sentido, ha recordado que siempre ha aplicado en su vida la premisa de que "quien mucho abarca, poco aprieta". Por ello, ha considerado que "lo más leal es dar un paso a un lado" para permitir que otra persona asuma la dirección del partido con plena dedicación al municipio.
La dirigente popular ha expresado su confianza en que el nuevo líder del partido en Arroyomolinos desempeñará sus funciones "con plena dedicación" y ha destacado la importancia de "acabar con las bicefalias" para que Ayuntamiento y partido "tengan una sola dirección, que sea la que haga cumplir el proyecto que fue mayoritariamente apoyado por los arroyomolinenses en 2023".
Millán ha querido dejar claro que esta decisión no supone su salida del Partido Popular, sino únicamente de la presidencia local. "Quiero dejar claro que es solo una despedida como presidenta del Partido Popular de Arroyomolinos, pero no como afiliada", ha señalado, añadiendo que continuará siendo "una más de esta gran familia".
"Cerrar etapas" y "fortalecer el PP donde sea necesario"
En su mensaje, la también vicesecretaria de Organización del PP de Madrid ha subrayado que "hay que saber irse y cerrar etapas" y se ha mostrado convencida de que este es "el momento adecuado" para hacerlo. "Llega la hora de asumir nuevas responsabilidades, con la vista puesta en seguir fortaleciendo el proyecto del Partido Popular allá donde sea necesario", ha afirmado.
Por último, Millán ha querido reiterar su compromiso con Arroyomolinos y sus vecinos, asegurando que seguirá vinculada al municipio. "Arroyomolinos, sus afiliados, sus vecinos y el actual equipo de gobierno saben que siempre tendrán en mí una aliada y una mano tendida para todo aquello que necesiten. Porque por encima de todo cargo, siempre he sido, soy y seré una vecina más", ha concluido.
