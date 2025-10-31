Los seis altares de muertos que no te puedes perder este Halloween en Madrid: horarios, fechas y precios

Calabazas, disfraces, calaveras... Madrid se prepara para una de las noches más terroríficas del año. Di adiós al plan de película y manta y disfruta de la capital en su versión más divertida visitando los diferentes altares por el Día de los Muertos.

Estas llamativas instalaciones invitan al visitante a adentrarse de lleno en la tradición mexicana que combina memoria, arte y espiritualidad. Hasta el 2 de noviembre, seis espacios acogen altares de muertos por los que vale la pena pasar.

Todos los altares a los que puedes acudir gratis en Madrid

Altar de Muertos en CentroCentro

En el Palacio de Cibeles, el Patio de Operaciones de CentroCentro acoge uno de los altares del Día de Muertos en Madrid más espectaculares. Puedes visitarlo del 24 de octubre al 2 de noviembre de martes a domingo, de 11:00 a 20:00.

Altar de Muertos en CentroCentro / CENTROCENTRO

Altar en Matadero Madrid

La Nave 12 de Matadero también se convierte estos días en un espacio que mezcla lo ancestral con lo contemporáneo. Cada detalle parece dialogar con el espacio, recordando que incluso en un entorno contemporáneo la memoria y el recuerdo siguen encontrando su lugar.

Si no te quieres perder esta propuesta, debes acudir antes del 2 de noviembre a la Nave 12 de Matadero Madrid, en el Paseo de la Chopera 14. El altar se puede visitar de lunes a domingo de 11:00 a 20:00.

Altar en Matadero Madrid / EUROPA PRESS

Altar en el teatro Fernán Gómez

Para celebrar el Día de Muertos en Madrid, el Centro Cultural de la Villa rinde homenaje a quienes proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a quienes los defendieron. Bajo el lema 'Luto por la humanidad', esta propuesta invita a reflexionar sobre la pérdida colectiva y la esperanza.

Puedes visitarlo hasta el 16 de noviembre en la Plaza de Colón 4 de 10:00 a 21:00 horas. Además, se ofrecen talleres familiares los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre para crear tu propia marioneta inspirada en el Día de Muertos.

Altar en el teatro Fernán Gómez / TURISMO MADRID

Altar de la Casa de América

La Casa de América, institución de la que el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Rector, presenta este año el altar 'La abuela de todos: una ofrenda a las Carmencitas'. La instalación, de tres metros de altura, combina la estética tradicional mexicana con un diseño contemporáneo.

Lo puedes ver hasta el 8 de noviembre en la Plaza de Cibeles en los siguientes horarios:

Viernes 31 de octubre: 9:00 a 22:00.

Sábado 1 de noviembre: 10:00 a 17:00.

Domingo 2 de noviembre: 10:30 a 13:30.

Lunes 3 al viernes 7 de noviembre: 9:00 a 20:00.

Sábado 8 de noviembre: 10:30 a 13:30.

Altar de la Casa de América / AYUNTAMIENTO MADRID

Altar de la Casa de México

La Fundación Casa de México es otra de las citas que no te puedes perder. Exhibe el altar de muertos titulado 'Cabaret El recuerdo', inspirado en los cabarets mexicanos. Lo puedes en la calle de Alberto Aguilera 20 hasta el 9 de noviembre en los siguientes horarios:

Lunes: de 10:00 a 18:45.

Martes a viernes: de 10:00 a 15:30.

Sábados y domingos: de 10:00 a 12:30.

Altar de la Casa de México / CASA DE MÉXICO

Altar en el Centro Cultural Daoíz y Velarde

Otro altar que no te puedes perder en el del Centro Cultural Daoíz y Velarde. Estará disponible del 27 de octubre al 16 de noviembre de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 en la plaza de Daoíz y Velarde, 4.

El altar por el Día de Muertos del Centro Cultural Daoíz y Velarde / AYUNTAMIENTO MADRID

¿Cuáles son los elementos clave de los altares?

Cada altar tiene una personalidad distinta, pero todos ellos comparten algunos elementos comunes y, sobre todo, un propósito: rendir homenaje a la vida. Todos combinan arte, espiritualidad y cariño a través de cinco elementos: agua, tierra, fiego, aire y flores.

En torno a estos, se pueden encontrar fotografías, pan de muerto, objetos personales, calaveritas de azúcar, cruces de sal, mazorcas de maíz o las famosísimas catrinas, que completan un lenguaje visual que une generaciones y culturas. Todo perfectamente preparado para recibir, por unas horas, a los difuntos en el mundo de los vivos.