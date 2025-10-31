La AEMET da su pronóstico definitivo de Halloween: esta es la predicción para la noche más terrorífica

Los madrileños puedes respirar tranquilos. A pesar de los últimos pronósticos, que situaban lluvia sobre el cielo de Madrid en una de sus noches más especiales del año, Halloween, parece finalmente que el clima dará una tregua y no habrá precipitaciones durante la madrugada del viernes al sábado. Si bien las nubes seguirán dominando el cielo de la capital, estas no descargarán agua sobre las aceras del callejero madrileño.

Este viernes, los vecinos de la ciudad han amanecido con unas vistas ya habituales durante toda la semana: con un cielo gris y escasa luminosidad en el ambiente. El sol sigue escondido, y así se mantendrá, al menos, hasta el próximo domingo. En la jornada de hoy, las temperaturas máximas alcanzarán los diecisiete grados centígrados, tras caer hasta los nueve en la pasada madrugada.

¿Lloverá en Halloween en Madrid?

Si eres de esos que tiene planeada una fiesta esta noche, no debes preocuparte por coger el paraguas. Pese a que hace unos días la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estipuló lluvia para esta terrorífica madrugada, en las últimas horas su pronóstico ha cambiado. Ahora mismo, los expertos dan probabilidad nula a la opción de las precipitaciones.

Será el sábado por la tarde, según la AEMET, cuando los chubascos lleguen hasta la capital, en un día en el que los valores térmicos se mantendrán constantes respecto al día anterior. El domingo, el panorama cambiará: después de ciertas lluvias intermitentes durante la mañana, el sol volverá a brillar a partir de mediodía. El lunes, todo rastro de nube abandonará Madrid para ofrecernos un inicio de semana cálido y brillante.