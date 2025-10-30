Un viaje literario por la huella de Rubén Darío y otros autores hispanoamericanos en Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves el primer volumen del Mapa de los escritores hispanoamericanos en la capital, un proyecto que reúne en diez publicaciones la biografía y la huella de los autores latinoamericanos que vivieron o visitaron la ciudad. La colección, promovida por la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Oficina del Español, pretende acercar a los lectores a la relación histórica y cultural que estos escritores mantuvieron con Madrid.

El acto, celebrado en la Biblioteca Regional, contó con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y del escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, responsable de este primer volumen y coordinador de toda la colección.

La Comunidad de Madrid elabora una serie de 10 publicaciones sobre la vida y obra de escritores hispanoamericanos en la capital / Comunidad de Madrid

Durante la presentación, ambos destacaron la importancia de la ciudad como un espacio de encuentro literario y cultural, y como escenario de la vida de muchos autores que contribuyeron a fortalecer los lazos entre España e Hispanoamérica.

Rubén Darío y su huella en Madrid

El primer libro de la colección está dedicado al poeta Rubén Darío, autor de Azul y Cantos de vida y esperanza, quien residió en Madrid entre 1904 y 1909. En 1905, fijó su residencia en la calle Venéreas 4, donde escribió el poema Salutación del optimista. Durante este período, Darío entró en contacto con la élite intelectual madrileña, consolidando vínculos culturales que marcarían su obra y su legado en España.

La publicación recorre sus visitas y estancias entre 1892 y 1912, incluyendo fotografías, textos y referencias a los lugares que frecuentó en la ciudad. La obra permite reconstruir la presencia del poeta en Madrid y comprender cómo la ciudad formó parte de su trayectoria literaria.

Pero el reconocimiento a su presencia en la ciudad se remonta a 1964, cuando el Ayuntamiento de Madrid colocó una lápida conmemorativa en la casa donde residió, perpetuando su memoria en el callejero madrileño. Hoy, la influencia del poeta se mantiene visible en varios espacios urbanos: la estación de Metro Rubén Darío de la Línea 5 recuerda a los viajeros su paso por la ciudad, y el Puente de Rubén Darío, que alberga un parque de esculturas con obras de artistas como Eduardo Chillida y Alberto Sánchez.

"Presentamos hoy este mapa con el que invitamos a conocer un nuevo perfil de la región, desde la mirada y las letras de Rubén Darío y sus visitas y estancias entre 1892 y 1912. Es el primero de diez libros dedicados a otros tantos autores para los que esta ciudad fue mucho más que un lugar de residencia y que contribuyeron a estrechar los lazos culturales entre España e Hispanoamérica", ha declarado el consejero Mariano de Paco Serrano durante su comparecencia.

La colección estará disponible en formato físico y en versión digital a través del Portal del Lector de la Comunidad de Madrid. Cada volumen incluye biografías, textos y material visual que permiten al lector recorrer la ciudad a través de los pasos de los autores que la habitaron o visitaron. Esta iniciativa ofrece una experiencia cultural que combina historia, literatura y memoria urbana, invitando a conocer Madrid desde la perspectiva de los escritores latinoamericanos.

Gabriela Mistral también formará parte de la colección

Tras Rubén Darío, la colección abordará la vida y obra de otros destacados autores: Jorge Luis Borges, por Clara Obligado; Amado Nervo, por David Toscana; Gabriela Mistral, por Lina Meruane Boza; José Martí, por Gioconda Belli; Alfonso Reyes, por Daniela Tarazona; Dulce María Loynaz, por Yunior García; Pablo Neruda, por Carlos Franz Thorud; Mario Benedetti, por Hortensia Campanella; y Mario Vargas Llosa, por Raúl Tola.