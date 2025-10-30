Tapapiés 2025 corona al 'éclair del sol' de Santana Choux como la Mejor Tapa de Madrid

Lavapiés volvió a ser el centro de la gastronomía y la cultura urbana de Madrid durante la celebración del festival Tapapiés 2025, donde se dieron cita la cocina, la música y el ambiente callejero se dieron cita del jueves 16 al domingo 26 de octubre.

Ganadores de Tapapiés 2025

El gran protagonista de esta edición fue el éclair del sol de Santana Choux, ubicado en el Mercado de Antón Martín (Calle Santa Isabel, 5), que se llevó el Primer Premio El Águila Dorada, dotado con 2.000 euros. Esta creación combina la repostería francesa con sabores mediterráneos, incluyendo pesto, tomates secos y mascarpone.

Santana Choux - Éclair Del Sol / Tapapiés

Su creadora, Anabelle Culty, abrió este establecimiento a finales de 2024 y quiso rendir homenaje al sur de Francia con un toque madrileño. "Queríamos rendir homenaje al sur de Francia, pero con un toque madrileño y fresco", comentó la chef tras recoger su galardón en el Mercado de San Fernando. La tapa se mantendrá todo el año en carta por solo 2,50 €.

El Segundo Premio recayó en el NY Roll Burguer de El Perenquén, en el Mercado de San Fernando (Calle Embajadores), que mezcla la cocina norteamericana con guiños a las Islas Canarias e incluye ternera y fondant de pistacho casero. Su propuesta obtuvo una puntuación media de 8,72 sobre 10.

NY Roll Burguer de El Perenquén, en el Mercado de San Fernando / Tapapiés

Por su parte, el Premio del Público fue para el súper kibbe de Darbuka Bar (Calle Buenavista, 46), del chef y músico egipcio Samir Elturky, una reinterpretación de la receta libanesa con ternera picada, bulgur, cebolla y especias, que alcanzó una valoración casi perfecta de 4,84 sobre 5, con 10.613 votaciones registradas en la web www.enlavapies.com, un 26% más que el año pasado.

Súper kibbe, en Darbuka / Tapapiés

Un viaje gastronómico por 30 países

El 15º Festival de Tapas y Música de Lavapiés reunió 92 tapas de 30 países, reflejando la diversidad cultural del barrio madrileño. Participaron propuestas de India, Turquía, Japón, México, Marruecos, Francia y Brasil, entre otros, representando las 88 nacionalidades censadas por el Ayuntamiento en Lavapiés.

El jurado profesional estuvo compuesto por chefs como Jesús García Almarcha (Bistró Barceló), Miriam Hernández (La Casa del Pregonero), Rebeca Hernández (Las Hernandas) y Juan Pozuelo (El Reloj de Harry & Sally), mientras que la madrina del 15º aniversario, Lucía Grávalos (Desborre), destacó la importancia de la cocina sostenible y la ganadería regenerativa.

Récord de público

Entre el 16 y el 26 de octubre, más de 50.000 visitantes —madrileños y turistas nacionales e internacionales— recorrieron los 68 bares y restaurantes y los 24 puestos de los mercados de San Fernando y Antón Martín, que sirvieron más de 500.000 tapas. Carmen Gordo, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés, destacó que "los establecimientos han incrementado su facturación en más de un 20% de media".

Las críticas vecinales: "Un desmadre"

A pesar del éxito gastronómico y cultural, los vecinos del barrio expresaron hace unos días su malestar por el descontrol durante la celebración. Denunciaron que Tapapiés se había convertido en un "desmadre", con multitudes haciendo botellón, orinando y vomitando en la calle, lo que les impedía bajar de casa y generaba sensación de inseguridad.

Aunque no se oponían al festival, criticaron su ubicación en plazas y calles muy concurridas como Lavapiés, Arturo Barea, Nelson Mandela, Argumosa o Miguel Servet, donde la masificación fue excesiva. También señalaron el ruido, la suciedad y los residuos que dejó el evento, así como el gasto público en limpieza, según recogió Europa Press.