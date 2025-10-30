La mejor 'survival zombie' de Madrid se vivirá en este barrio: un famoso centro comercial hará de refugio

Halloween ya toca a la puerta de Madrid. La noche más escalofriante del año llega a la capital un año más, y promete traer consigo terror del bueno, caramelos, fiesta y mucha diversión. Los fantasmas, vampiros y brujas serán protagonistas en la madrugada de este sábado, aunque otro personaje oscuro va comiendo terreno, edición a edición, a estos personajes más clásicos. Hablamos de los zombies, que tras el boom de la serie The Walking Dead se popularizaron como nunca en todo el mundo, liderando este elenco monstruoso en esta noche tan especial.

Si eres fan de películas como Guerra Mundial Z o del videojuego The Last of Us, hay una fiesta en Madrid pensada para ti. Tendrá lugar en Carabanchel, más concretamente, en un centro comercial de sobra conocido por los vecinos del sur de la capital: el Centro Comercial Islazul.

Survival Zombie en Carabanchel: todo lo que debes saber

En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, desde las 23:00 hasta las 05:00 horas de la mañana, el Centro Comercial Islazul se convertirá en un refugio improvisado tras el estallido de un brote. Allí, los supervivientes lucharán por hacer sobrevivir a la raza humana, en el único reducto de la civilización que queda en la ciudad de Madrid.

Los organizadores, Survival Zombie, relatan así lo que se encontrarán los participantes: "Las defensas han caído, los víveres escasean y la tensión entre los supervivientes crece. Desesperados, enviaron una señal de auxilio a un destacamento militar que, finalmente, ha respondido. Los soldados llegan prometiendo seguridad, orden y una nueva oportunidad… pero sus verdaderas intenciones son un misterio. La lucha por sobrevivir ha comenzado... Islazul ya no es un refugio...es una trampa".

Cartel de la edición. / Survival Zombie

Para sacar tus entradas y realizar el check-in previo, basta con que accedas al siguiente enlace. Después, solo tendrás que pensar tu estrategia para sobrevivir a la infección zombie en Carabanchel.