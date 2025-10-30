Siete detenidos por secuestrar a un hombre para saldar una deuda: dos horas de terror y 13.000 euros sustraídos

Lo que se suponía que iba a ser una reunión “de negocios” terminó convirtiéndose en una pesadilla: un hombre fue retenido más de dos horas dentro de un coche en Madrid, encañonado con un cuchillo de grandes dimensiones y amenazado de muerte hasta que vaciaron sus cuentas. La Policía Nacional ha arrestado a siete personas por su implicación en la operación, a las que atribuye los delitos de secuestro y robo con violencia e intimidación.

Según el relato policial, los hechos se remontan a la mañana del pasado 19 de agosto. La víctima había quedado con un conocido para hablar de compraventa de vehículos en una calle de la capital. Al encuentro acudieron otros dos tipos. Todos subieron a un coche y, cuando el trayecto tomó un rumbo extraño, el supuesto amigo reveló el verdadero motivo: le exigía 30.000 euros por una comisión no pagada. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas y apareció el arma blanca apoyada en el costado del secuestrado.

Bajo coacciones, los asaltantes le retiraron el teléfono, obtuvieron las claves de su banca online y forzaron transferencias y extracciones con sus tarjetas. El botín: casi 13.000 euros. Tras el expolio, abandonaron a la víctima en un callejón de Parla, no sin antes volver a amedrentarle, esta vez mostrando un arma de fuego guardada en la guantera para disuadirle de denunciar.

La investigación permitió destapar el resto del modus operandi de la banda: el dinero circulaba a través de “mulas financieras”, terceras personas que recibían fondos mediante transferencias, pagos instantáneos o retiradas en cajeros para, después, entregarlos a los supuestos secuestradores y así dificultar el rastro.

Tras un mes de pesquisas, los agentes lograron identificar a todos los implicados y activaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento. Entre los días 15 y 17 de septiembre cayeron los siete sospechosos, que pasaron a disposición judicial. Se les acusa de secuestro y robo con violencia e intimidación. La investigación, señala la Policía, continúa para delimitar responsabilidades y el alcance de la red de “mulas” utilizada para blanquear el dinero.