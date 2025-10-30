Seis atendidos por inhalación de humo tras un incendio en un piso en obras del Paseo de la Castellana

Seis personas han recibido atención sanitaria por inhalación leve de humo tras registrarse un incendio en una vivienda en obras ubicada en el Paseo de la Castellana, en el distrito de Chamberí, y que ha generado una densa columna de humo.

El fuego se ha originado sobre las 12.00 horas en una vivienda ubicada en el número 150 del Paseo de la Castellana, un edificio de diez plantas, según ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, se ha originado un incendio en una de las viviendas ubicadas en la tercera planta del inmueble, donde se estaban llevando a cabo unas obras. Las llamas han roto por fachada y se ha generado una gran cantidad de humo, visible en varios puntos de esta concurrida zona de negocios madrileña.

Al lugar han acudido seis dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, junto a dos coches de mando. Los efectivos han logrado extinguir las llamas poco después de su llegada y han evacuado a varias personas, aunque la mayoría de los inquilinos del edificio han sido confinados en sus viviendas.

Sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a seis vecinos del edificio por inhalación leve de humo, aunque todos ellos han sido dados de alta en el lugar. Tras las correspondientes labores de ventilación y revisión del edificio, los inquilinos del inmueble han podido recuperar la normalidad.

Finalmente, solo se ha visto afectado el piso siniestrado, aunque las viviendas de la cuarta y la quinta planta del inmueble han tenido algún tipo de afectación por humo, aunque no ha causado daños.

También han acudido agentes de la Policía Municipal, que han cortado al tráfico un lateral de la Castellana para facilitar la labor de los Bomberos, así como efectivos de la Policía Nacional, que han colaborado en el dispostivo.