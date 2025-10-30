Refuerzo de seguridad para Halloween: más de 1.600 policías, drones y campaña de prevención de "bromas" y vandalismo

Sustos, sí, pero con buen trato. El Ayuntamiento de Madrid ha activado un amplio dispositivo de seguridad con motivo de la noche de Halloween y el Día de Todos los Santos que se extenderá hasta el domingo 2 de noviembre. Un total de 1.650 agentes de la Policía Municipal se desplegarán a lo largo de las tres jornadas festivas para garantizar la normalidad tanto en las celebraciones del viernes como en las visitas a los cementerios del sábado, tal y como ha detallado la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, en rueda de prensa.

La vigilancia en los cementerios concentrará buena parte del esfuerzo: más de 900 policías controlarán accesos y movilidad en las inmediaciones, velarán por la seguridad de los asistentes y actuarán contra la venta ambulante ilegal. En los dos camposantos municipales de mayor afluencia, La Almudena y Sur-Carabanchel, el dispositivo se apoyará además en drones del Servicio de Apoyo Aéreo para monitorizar flujos y prevenir incidentes.

Asimismo, durante la tarde y la noche del viernes, se llevará a cabo una vigilancia especial de locales de ocio y fiestas de Halloween. Así, un contingente adicional de 225 agentes inspeccionará aforos, verificará la posible presencia de menores y supervisará el cumplimiento de los horarios de cierre, mientras se extenderán por varios puntos de la ciudad controles de alcohol y drogas para disuadir conductas de riesgo.

En paralelo, un tercer dispositivo compuesto por 380 agentes se enfocará en los autobuses de la EMT para evitar actos vandálicos, como lanzamientos de huevos u otros objeto, en vehículos y paradas. Este despliegue llega precedido por una campaña de prevención en los institutos a través del servicio de Agentes Tutores, que ha visitado centros educativos de distintos distritos para concienciar a adolescentes y jóvenes sobre las consecuencias de las supuestas “bromas” que derivan en daños o agresiones.

A todo ello se sumará el refuerzo del servicio de Samur-Protección Civil, que durante la noche de Halloween contará con 18 unidades adicionales, compuestas por ocho ambulancias de soporte vital básico, dos de soporte vital avanzado y ocho unidades de primera respuesta, además de mandos y operadores de la central.

Ampliación de horarios y refuerzo del transporte

Los cementerios municipales han ampliado horarios desde el lunes 27 de octubre y mantendrán esta extensión hasta el domingo 2 de noviembre para facilitar las visitas por Todos los Santos. La Almudena, el Civil, el Hebreo, Sur y Carabanchel abren de 08.00 a 18.30, mientras que el resto de camposantos mantienen su horario habitual de 10.00 a 17.00 pero adelantan la apertura a las 08.00 el sábado 1.

En el caso de los cementerios de menor tamaño —Cristo del Pardo, Canillejas, Barajas y Villaverde—, permanecerán abiertos toda la semana de 10.00 a 17.00 y también adelantarán la apertura a las 08.00 el día de Todos los Santos.

Para dar soporte a estos desplazamientos, la EMT ha reforzado sus líneas durante toda la semana y el sábado 1 de noviembre añadirá hasta 12 autobuses en rutas convencionales y cinco más en dos servicios especiales durante el horario de mañana.