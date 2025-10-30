Fnac reabre su icónica tienda de Callao con una gran fiesta de inauguración: conciertos, firmas de libros y hasta churros gratis

Callao está de celebración. Después de meses de múltiples reformas y cambios, la icónica tienda de Fnac vuelve a abrir sus puertas al público. Lo mejor de todo es que lo hace por todo lo alto, con conciertos y sorpresas para todo aquel que se quiera unir a la fiesta en pleno centro de Madrid.

La apertura se ha retrasado tras unos trabajos que se han alargado más de lo previsto, ya que en un principio se esperaba que el establecimiento hubiera reabierto sus puertas en septiembre. No obstante, a juzgar por los resultados, parece que la espera a merecido la pena.

¿Cómo será la nueva tienda de Fnac en Callao?

La multinacional reabre las puertas de su conocida tienda de la plaza de Callao este jueves 30 de octubre, con una tienda completamente renovada de 4.000 metros cuadrados. El nuevo Fnac se convierte en un auténtico oasis en el corazón de Madrid para los amantes de la cultura, la tecnología, el ocio y, ahora, también de la gastronomía. Eso sí, no ha perdido la esencia que tenía antes.

El aspecto más destacado es que se ha conseguido ampliar la zona comercial dentro del establecimiento, pasando del 40% de antes al nuevo 70%, reduciendo así el espacio destinado a almacenes, vías de evacuación y demás.

El motivo principal de estos trabajos ha sido la fórmula 'menos es más', ya que a pesar de que la tienda va a reducir su tamaño, pasando de los 7.000 metros cuadrados originales a los 4.000 del nuevo establecimiento, el espacio estará mejor aprovechado.

Según ha anunciado la propia cadena, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugurará la nueva tienda junto al CEO de Fnac Darty, Enrique Martínez. La reapertura contará también con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura y del tejido social y cultural de la ciudad de Madrid.

Conciertos, juegos y firmas de libros

A partir de las 19:30 horas, la nueva tienda de Fnac se convertirá en una auténtica feria cultural, con un programa de música en directo, encuentros con autores y arte en vivo. A las 20:00 horas, la escritora Sabina Urraca y el grupo Niña Polaca serán los encargados de inaugurar el espacio. El grupo ofrecerá un concierto a las 20:30 horas, para después continuar con una firma de discos. A las 21:30 horas será el turno de la banda Repion. La noche culminará a las 22:30 horas con la actuación de la artista Soleá Morente.

Por su parte, los amantes de la literatura tendrán también una cita en la tercera planta a partir de las 20:30 horas, con un maratón de firmas que reunirá a destacados escritores del panorama nacional como Sabina Urraca, Lorenzo Silva, Carla Montero, Susana Martín Gijón, Ana Pérez, Laura Restrepo y Raquel López Pavón.