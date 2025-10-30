De 'Palazuelo' a hotel: el edificio protegido de Calle Mayor 4 se convertirá en un 5 estrellas con la vigilancia del Ayuntamiento

La Junta de Gobierno de Madrid ha dado el visto bueno inicial a un Plan Especial (PE) para permitir la conversión en hotel del edificio de la calle Mayor, 4 - la histórica Casa Palazuelo, diseñada por Antonio Palacios en 1919-, con el objetivo de blindar que tanto los trabajos de reconversión y conservación como el futuro uso que le quieren dar los propietarios se lleven a cabo respetando el máximo grado de protección patrimonial que ostenta el inmueble.

Obra del arquitecto artífice del Madrid monumental del siglo XX, la Casa Palazuelo está incluida dentro del Catálogo de Edificios Protegidos, con el nivel 1 de protección, de grado singular, y está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid. El objetivo del plan es “garantizar, de acuerdo con la normativa vigente, la compatibilidad del nuevo uso” y que las obras “no alteren los elementos protegidos ni las características constructivas y formales del inmueble”, tal y como ha detallado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta.

Propiedad de las empresas Lutuenas S.L.U., promotora de la tramitación del expediente, y de Gestión Inmobiliaria Castaños 15 S.L., el edificio pasará del uso terciario (comercial y oficinas) a uso de hospedaje como hotel de lujo en edificio exclusivo, manteniendo abiertos tres locales comerciales en planta baja como uso complementario. La operación, sostiene el Consistorio, contribuirá a dinamizar la actividad económica y cultural del centro histórico y a diversificar la oferta de alojamiento de calidad.

En palabras de la también portavoz municipal, en el plan aprobado ha quedado "debidamente acreditada la restauración de todos los elementos protegidos, el mantenimiento de las características constructivas formales del inmueble, la compatibilidad del uso de esos servicios terciarios en clase de hospedaje con la conservación de los valores derivados de la tipología" del antiguo palacete. "Se ha tenido especial cuidado", ha recalcado Sanz, "para que un edificio con el mayor grado de protección vea reflejada esa protección en todas las obras”.

El expediente deberá pasar ahora a información pública durante el plazo de un mes antes de su aprobación definitiva. Una vez superado, el Plan Especial deberá regresar a la Junta de Gobierno para su aprobación definitiva antes de que los promotores puedan solicitar licencias concretas de obra y actividad.