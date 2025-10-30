TRANPORTE
Novedades en las obras de la estación Chamartín-Clara Campoamor: nueva conexión con esta calle
Los trabajos en la estación prosiguen su curso tras la apertura del paso subterráneo
La estación de Chamartín-Clara Campoamor continúa con su puesta a punto. Tras abrirse el nuevo paso inferior, que desde este mes conecta las instalaciones de Alta Velocidad con Cercanías y Metro de Madrid, Adif sigue dando pasos en el avance de los trabajos de modernización de la estación ferroviaria. Tal y como pueden comprobar los usuarios, en la parte este de la misma se trabaja en una nueva conexión viaria de Chamartín con la calle de la Hiedra.
Desde Adif señalan que este nuevo paso podría quedar abierto la próxima semana, algo plausible a la vista del progreso de las obras. Ya se encuentra instalado una parte del alumbrado público y se han comenzado a retirar vallas. No obstante, aún falta pintar el asfalto y colocar señales, por lo que existen dudas respecto a esta apertura tan temprana de la conexión peatonal entre el vestíbulo de trenes de alta velocidad y esta vía.
Una estación de última generación
El plan de mejora de Chamartín cuenta con una inversión total de 540 millones de euros, en unos trabajos que buscan aumentar la capacidad de la estación y mejorar su accesibilidad y funcionalidad. Adif sigue trabajando en la ampliación del vestíbulo principal hacia el norte, con el fin de crear un espacio más luminoso y cómodo para los viajeros. Además, la construcción de nuevas rampas cubiertas (fingers), destinadas a mejorar el acceso a los andenes de alta velocidad, sigue adelante.
El diseño de la nueva estación, que doblará su tamaño hasta alcanzar los 18.000 metros cuadrados, incluye un pasillo central de 220 metros de largo y 18 metros de ancho, lo que facilitará la circulación de los pasajeros. Este espacio central no solo conectará las zonas de embarque de Cercanías y Alta Velocidad, sino que también incluirá zonas comerciales, de espera y de información, mejorando la experiencia de los viajeros que pasen por allí.
