Marilyn Monroe, de Norma Jeane a mito universal: Condeduque celebra su centenario con una gran exposición

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado este jueves en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque la exposición Celebrando a Marilyn. 1926-2026, un homenaje a Norma Jeane Mortenson (1926-1962), conocida universalmente como Marilyn Monroe, con motivo del centenario del nacimiento de una de las figuras más icónicas del siglo XX.

La muestra, abierta hasta el 1 de febrero de 2026, reúne una amplia selección de obras y objetos pertenecientes a la colección privada de José Luis Rupérez, según ha informado el Consistorio.

Desde su debut en Eva al desnudo (1950) hasta su muerte en 1962 mientras rodaba Something’s Got to Give, Monroe fue la mujer más fotografiada del mundo.

Un recorrido por el mito

La exposición propone un recorrido por la imagen pública y privada de la actriz, a través de fotografías, carteles, ilustraciones y reinterpretaciones artísticas que reflejan su influencia en los movimientos culturales de las últimas siete décadas.

El itinerario arranca con uno de los episodios más recordados de su biografía, su célebre visita a las tropas estadounidenses en Corea, y se organiza en varias secciones temáticas. Todo sobre sus películas reúne los carteles y materiales promocionales de su filmografía. La metamorfosis de Norma Jeane ofrece una selección fotográfica de los autores que dieron forma al mito, como André de Dienes, Earl Moran, Bernard of Hollywood, Richard Avedon o Philippe Halsman.

Mientras, Deconstruyendo a Marilyn reúne obras de artistas contemporáneos como Ron English, Banksy, David LaChapelle, Sandra Chevrier o Mr. Brainwash, entre otros, que reinterpretan su figura desde el arte urbano, el pop art y la cultura digital.

Como actividad complementaria, Condeduque acogerá el ciclo cinematográfico Una tarde con Marilyn, que proyectará cada jueves -entre noviembre y enero de 2026- siete de sus películas más emblemáticas en el salón de actos del centro, con entrada gratuita.

La exposición, que ofrece catálogo y es bilingüe español-inglés, puede visitarse de forma gratuita de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas, y los domingos y festivos de 10.30 a 14 horas.