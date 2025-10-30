Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MADRID

Madrid dedicará cuatro calles al legado del Atlético de Madrid en el entorno del estadio Metropolitano

Los nuevos nombres serán avenida del Atlético Aviación, calle del 26 de abril, paseo de los Colchoneros y calle de 1903

Archivo - Una bandera con el actual escudo del Atlético de Madrid, en el entorno del Estadio Metropolitano.

Archivo - Una bandera con el actual escudo del Atlético de Madrid, en el entorno del Estadio Metropolitano. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

EP

MADRID

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nombrar calles del entorno del estadio Riad Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al colchonero alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.

En concreto se ha aprobado la asignación de las denominaciones de la avenida Atlético Aviación, calle del 26 de Abril, Paseo de los Colchoneros y calle de 1903 en los viales que rodean al estadio.

Es una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
  2. Nueva ruta directa desde Madrid: ideal para una escapada con niños a un destino de cuento
  3. Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
  4. El desahucio de Maricarmen tras siete décadas en la misma casa moviliza a los vecinos de Sainz de Baranda: 'Me niego a irme, voy a luchar
  5. Este pueblo medieval a 50 minutos de Madrid ofrece empleo y casas por 50.000 euros para que te mudes
  6. De incógnito en 'La Revuelta', el programa de Broncano que saca de quicio a 'El Hormiguero': 'Lo que pasa aquí se queda aquí
  7. Este es el pueblo donde vive Lucas, el cantante de 'Andy y Lucas', a media hora de Toledo
  8. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid

Refuerzo de seguridad para Halloween: más de 1.600 policías, drones y campaña de prevención de "bromas" y vandalismo

Refuerzo de seguridad para Halloween: más de 1.600 policías, drones y campaña de prevención de "bromas" y vandalismo

Juana Rivas centra su declaración en denunciar los malos tratos de Arcuri a su hijo

Juana Rivas centra su declaración en denunciar los malos tratos de Arcuri a su hijo

Madrid dedicará cuatro calles al legado del Atlético de Madrid en el entorno del estadio Metropolitano

Madrid dedicará cuatro calles al legado del Atlético de Madrid en el entorno del estadio Metropolitano

Guía de Todos los Santos en Alcalá de Henares: misas, otras actividades y horarios de los homenajes

Guía de Todos los Santos en Alcalá de Henares: misas, otras actividades y horarios de los homenajes

El BBVA descarta intentar compras de otros bancos "después de la experiencia" de la opa al Sabadell

El BBVA descarta intentar compras de otros bancos "después de la experiencia" de la opa al Sabadell

Fnac reabre su icónica tienda de Callao con una gran fiesta de inauguración: conciertos, firmas de libros y hasta churros gratis

Fnac reabre su icónica tienda de Callao con una gran fiesta de inauguración: conciertos, firmas de libros y hasta churros gratis

La Justicia investiga a 26 personas por la batalla campal entre ultras del Córdoba CF y la UD Almería

La Justicia investiga a 26 personas por la batalla campal entre ultras del Córdoba CF y la UD Almería

Detenido en Talavera el atracador de dos bancos en Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo

Detenido en Talavera el atracador de dos bancos en Valmojado y Quismondo, en la provincia de Toledo