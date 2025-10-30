MADRID
Madrid dedicará cuatro calles al legado del Atlético de Madrid en el entorno del estadio Metropolitano
Los nuevos nombres serán avenida del Atlético Aviación, calle del 26 de abril, paseo de los Colchoneros y calle de 1903
EP
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado nombrar calles del entorno del estadio Riad Air Metropolitano con fechas señaladas para el Atlético de Madrid, ha anunciado la portavoz municipal, Inma Sanz, junto al colchonero alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión al distrito de Chamberí.
En concreto se ha aprobado la asignación de las denominaciones de la avenida Atlético Aviación, calle del 26 de Abril, Paseo de los Colchoneros y calle de 1903 en los viales que rodean al estadio.
Es una iniciativa que responde al "interés de dotar de identidad cultural y deportiva el entorno de la sede del club Atlético de Madrid reconociendo su historia, sus principales fechas significativas y sus símbolos", ha explicado Sanz.
