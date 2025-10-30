¿Lloverá en Madrid? La AEMET emite su veredicto para la noche de Halloween

Halloween ya está aquí. Madrid se prepara para la noche más terrorífica del año, que a buen seguro volverá a estar llena de disfraces, terror, caramelos y, por supuesto, mucha fiesta. En medio de este ambiente de jolgorio, los madrileños miran con preocupación al cielo. La lluvia, que aparece y desaparece intermitentemente en la capital desde hace días, amenaza con entorpecer la celebración y el 'truco o trato' de esta noche de viernes.

En lo que respecta a este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado que la jornada se desarrollará sin la aparición de precipitaciones en la ciudad. A excepción de alguna pequeña llovizna que podría caer en algunas zonas de la Comunidad de Madrid hasta este mediodía, el día será tranquilo en el aspecto meteorológico. Las temperaturas máximas, que rozarán los dieciocho grados centígrados, amenizarán la jornada laboral de los vecinos.

¿Lloverá en Madrid este Halloween?

La AEMET es clara: hay motivos para estar preocupados. Si bien la jornada del viernes debería desarrollarse con normalidad, el tiempo podría dar un vuelco a partir de la medianoche del viernes al sábado. La madrugada del sábado, que promete ser larga para todos aquellos que pretendan celebrar esta 'noche de muertos', podría complicarse con fuertes chubascos en la capital. Por ello, todos aquellos que tengan pensado salir a alguna discoteca deberán tener en cuenta lo que les espera de vuelta a casa, y aprovisionarse de un buen paraguas antes de iniciar la 'marcha'.

Las temperaturas, en cualquier caso, se mantendrán constantes durante todo el fin de semana, con unas máximas de dieciocho grados y unas mínimas que oscilarán entre los ocho y los once.