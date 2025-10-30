Fnac reabre en Callao con Ayuso como primera cliente: una Constitución ilustrada por Forges y discos de Depeche Mode y Héroes del Silencio

Abierta originalmente en 1993 y cerrada desde el pasado enero por obras, la Fnac de la plaza de Callao, en Madrid, primera tienda de la multinacional francesa de venta de ocio cultural y tecnología en España, reabre desde hoy sus puertas tras más de nueve meses de trabajos que, de hecho, aún continúan. El interior ya está operativo, pero aún se pueden ver operarios trabajando en el exterior. "No solo abrimos una tienda, recuperamos un símbolo de Madrid", ha señalado en el acto de reapertura Domingo Guillén, director general de Fnac España, en presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Marta Rivera de la Cruz.

En tiempos en que la cultura digital todavía andaba lejos de ser dominante, la llegada al centro de la capital de una suerte de grandes almacenes de productos culturales, con discos, libros y películas distribuidos en varias plantas, supuso una suerte de revulsivo. El espacio se convirtió también en lugar para presentaciones, firmas, pequeños conciertos o exposiciones. "Un punto de encuentro entre la cultura y la ciudad", ha señalado Guillén, en el que, ha afirmado, han surgido incluso historias de amor.

Le ha secundado en la opinión la propia presidenta madrileña, quien ha definido la llegada del espacio como "mucho más que algo comercial, un icono cultural". "Todos hemos hecho cola para comprar libros, conocer un CD, comprar entradas, quedar con amigos o simplemente cotillear en sus estanterías", ha señalado Ayuso, quien ha recordado también que la cadena tiene ocho establecimientos en la Comunidad de Madrid y su almacén logístico en la localidad de Rivas Vaciamadrid. En total son cerca de 40 las tiendas que la multinacional francesa tiene en España, con 1.800 trabajadores, según ha indicado Enrique Martínez, director general de Fnac Darty.

"Creemos que las tiendas físicas tienen más sentido que nunca", ha insistido Guillén. "Ese contacto con las personas es lo que nos hace diferentes, somos un ligar donde se habla, se escucha, se descubre. Son las cosas que hacen ciudad y Madrid, como la cultura, se construye de eso, de esas reuniones".

Algo que puede ser atractivo también para nuevas generaciones, ha indicado Ayuso, quien tras recorrer tres plantas de la renovada tienda ha asegurado que es a la vez "una especie de museo" para descubrir. En su paseo, la presidenta madrileña se ha convertido en la primera cliente tras la reapertura con la compra de un ejemplar de la Constitución ilustrada por Forges. La presidenta madrileña también ha salido de la tienda con discos de Héroes del Silencio y de Depeche Mode. De los primeros vestía hoy, precisamente, una camiseta. De los segundos lleva tatuado en el antebrazo la rosa de la portada del disco Violator.

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, también ha compartido sus recuerdos de la Fnac de Callao. Primero de la apertura, en 1993, cuando, ha relatado, aún era universitaria y acudía porque sus trabajadores "no eran vendedores de libros, eran libreros, nos aconsejaban y nos explicaban". Luego de cuando publicó su primer título y vio los ejemplares dispuestos en la planta de libros después de que le llamara su editor. "Son de los momentos que hacen una vida".

No todo han sido momentos dulces. En 1995 un coche bomba de ETA en la plaza de Callao, frente a la tienda, mató al policía municipal Juan Rebollo. Y años después, en 2000, la tienda tuvo que cerrar unos días para reparar los daños causados por la explosión de otro coche bomba de la banda terrorista.

Ahora Fnac Callao reabre, con 4.000 metros cuadrados y una reforma que le permite pasar del 40% al 70% de espacio disponible para superficie comercial. Y la intención, ha asegurado su director general en España, de seguir formando parte "de la memoria colectiva de esta ciudad".