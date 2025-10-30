"Menos señalar y mejor atender a los menores": Martín responde a Madrid que los trámites de repatriación de menores no están paralizados

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las críticas de "parálisis" e "inacción" vertidas por la Comunidad de Madrid sobre la tramitación de 58 expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados, al tiempo que ha asegurado que los procedimientos se desarrollan "conforme a los plazos, fases y garantías que establece la normativa vigente".

Según fuentes de la institución, Martín ha respondido mediante una carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que este lunes le envió una misiva en la que le instaba a agilizar la gestión de 58 solicitudes de reagrupación familiar.

Francisco Martín le pide a la Comunidad de Madrid que asuma "con responsabilidad" sus competencias en la atención a los menores bajo su tutela: "Menos señalar y mejor atender a los menores".

El delegado ha confirmado la recepción, por "goteo", de las propuestas de repatriación formuladas por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, cuyas fechas de registro se extienden desde "el 23 de marzo de 2025 y las últimas el 22 de septiembre de 2025, hace un poco más de un mes".

En su respuesta, el delegado explica que, "conforme a lo dispuesto en los artículos 167 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, esta Delegación ha venido desarrollando las actuaciones que marca la normativa aplicable, teniendo en cuenta que el citado artículo 167 no prevé una cronología para la solicitud de los referidos informes preceptivos y guiados siempre por principio del interés superior del menor".

En cuanto al procedimiento, Martín señala que "la documentación identificativa de los menores obra en poder de la Brigada de Extranjería y Fronteras y que la información requerida se proporcionaría, en su caso, en el transcurso de la fase de alegaciones a la que hace referencia el artículo 169.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/200, de 11 de enero".

En todo caso, detalla el delegado, "esta fase deberá tener lugar tras la petición de informe a las representaciones diplomáticas competentes, procediendo a solicitar informe a las mismas, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras."

"Los procedimientos de repatriación no se encuentran paralizados ni existe inacción alguna por parte del Gobierno de España, sino que se están desarrollando conforme a los plazos, fases y garantías que establece la normativa vigente, la cual, como bien conoce, exige la realización previa de una serie de actuaciones antes de la decisión sobre la incoación formal del expediente", explica el delegado del Gobierno en Madrid.

Finalmente, Francisco Martín insta a la Comunidad de Madrid a centrarse en la atención directa a los menores que tiene bajo su tutela y le pide que asuma "con responsabilidad" sus competencias en esta materia: "Menos señalar y mejor atender a los menores".