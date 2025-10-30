Madrid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025: uno de los más tempranos de la historia

Comienza la cuenta atrás. Poco a poco, se va acercando una de las épocas más mágicas para la capital. Madrid dará la bienvenida a la Navidad en menos de un mes, con numerosas actividades que ya se van cociendo por los diferentes distritos de la Comunidad.

Ahora, lo que están deseando saber muchos ciudadanos es, sin duda, la fecha del tradicional alumbrado navideño. La Navidad empieza para muchos cuando las luces ya adornan las calles y podemos pasear bajo ellas.

Será el próximo sábado 22 de noviembre, tal y como ha informado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la Junta de Gobierno de este jueves, cuando se encenderá el alumbrado desde la plaza de Cibeles.

Uno de los alumbrados más tempranos de la historia

Los más fanáticos de la Navidad están de enhorabuena, pues este 2025 el alumbrado se ha adelantado una semana. De hecho, se trata del encendido de luces más temprano de la historia de la ciudad junto al de 2019. Aquel año, coincidió con las primeras Navidades de Almeida como alcalde de la capital, y también tuvo lugar un 22 de noviembre.

Después, las fechas han ido variando, pero siempre se situaban en torno a los últimos días de noviembre, concretamente, el último jueves o viernes del mes. De momento, el alcalde no ha desvelado quién será el encargado o encargada de encender las luces de Navidad, aunque sí que ha adelantado que ya se ha elegido a la persona que apretará el botón en Cibeles.

En total, las calles de la capital se engalanarán con 126 cerezos y 7.134 cadenetas, que suman una longitud de 157 kilómetros. Casi la totalidad de estos elementos han sido sustituidos por otros con tonalidades más cálidas para aportar una atmósfera más cercana y envolvente. A ellos se sumarán 13 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.