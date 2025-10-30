CD Yuncos y Rayo Vallecano protagonizan una imagen para la historia de la Copa del Rey: "Surgió de forma espontánea, queríamos compartir un momento bonito"

La humilde localidad de Yuncos vivió este miércoles uno de los días más importantes de su historia reciente. El equipo de fútbol del pueblo toledano se midió a todo un Rayo Vallecano en la primera ronda de la Copa del Rey. Los vallecanos se impusieron (1-6), pese al tanto inicial de los amarillos, que se adelantaron en el marcador tras una falta de entendimiento entre el portero y la zaga rayista. Después, los franjirrojos, comandados por Fran Pérez, resolvieron con solvencia el encuentro que pasará a la historia de un humilde club como es el Yuncos, siendo esta la primera vez que se medían a un equipo de Primera División.

Más allá de lo futbolístico, trascenderá una imagen que protagonizaron los futbolistas de ambos conjuntos al término del encuentro. Los jugadores del Rayo Vallecano, como viene siendo habitual en cada uno de los partidos que disputa el conjunto de la franja, se acercaron al sector que ocupaba su afición en el Estadio Municipal de Yuncos para reconocer el esfuerzo y el empuje durante todo el partido. En esta ocasión, y aun jugando como visitante, también acudieron para agradecer a la afición rayista el desplazamiento hasta la localidad toledana.

En este momento, los jugadores del Yuncos se acercaron para felicitar al Rayo Vallecano por la clasificación a la siguiente ronda. Samuel Becerra, futbolista del Rayo, tomó el micrófono que desde la grada le habían prestado. Fue entonces cuando ambos conjuntos celebraron y festejaron cómo había transcurrido el partido. "Todo surgió de forma espontánea", cuenta David Rodríguez a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Simplemente, queríamos compartir un buen momento y reconocer el esfuerzo de todos sobre el campo", añade uno de los goleadores del CD Yuncos en la fase previa, que ayer no pudo ser de la partida a causa de una lesión.

A partir de ahí, el cántico de 'La vida pirata' que abandera al Rayo Vallecano resonó en cada esquina del estadio. Plantillas prácticamente al completo de Rayo y Yuncos finalizaron la celebración saltando y cantando, mientras que la afición del Rayo se lo pasaba en grande desde la grada. "Fue un momento muy bonito, de compañerismo y respeto entre ambos clubes", sentencia David Rodríguez.

La Copa del Rey siempre deja imágenes para el recuerdo. Desde que se instauró este nuevo formato de competición, equipos de la máxima élite visitan a conjuntos humildes que cuidan cada detalle, conscientes de la importancia y el escaparate que supone un partido de estas características. Este miércoles, sobre el césped del Municipal de Yuncos, estos dos equipos volvieron a dar una lección a pesar del abultado resultado. Fútbol en su más pura esencia.