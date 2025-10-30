Los cambios que prepara el Metro de Madrid: nuevas paradas en L9 y L10, ampliación de L5 y L11 y reformas de estaciones

Metro de Madrid prevé en 2026 avanzar en la construcción de nuevas estaciones en la Línea 9, en Los Ahijones, y en la Línea 10, con una nueva parada en el barrio de Campamento. Asimismo, continuará impulsando la ampliación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y de la Línea 11 en varios tramos, y dará el espaldarazo final para el arranque de la nueva línea de Madrid Nuevo Norte.

El presupuesto de Metro para el próximo año asciende a 1.363 millones de euros, un 8,2% menos que en 2024 (121 millones menos). Según el Gobierno regional, la caída se explica por la fuerte inversión en material móvil realizada en ese año, con la compra de 48 trenes monotensión de gálibo ancho para la Línea 6 (automatizada) y otros 40 trenes bitensión de gálibo estrecho para la Línea 1. Así, en 2026 se destinan 140 millones de euros a la adquisición de nuevo material móvil, a lo que se sumarán inversiones para la mejora del material circulante.

En detalle, la compañía prevé iniciar la redacción de tres proyectos constructivos para una nueva estación de la Línea 9 en Los Ahijones (659.357 euros), tras haber quedado desierto el contrato en dos ocasiones; y redactar el Plan Especial y el Proyecto de Construcción de una nueva estación en la Línea 10, en el barrio de Campamento (en el término municipal de Madrid).

Igualmente, continuará con las obras de ampliación de la Línea 11 en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal (180.695.684 euros) y de la Línea 5 hasta el aeropuerto (77.900.936 euros). Para ello, los Presupuestos incluyen una partida de 282,1 millones de euros destinada a proseguir las obras de prolongación de las líneas 11 y 5.

En el caso de la Línea 11, el primer tramo Plaza Elíptica–Conde de Casal, de 6,6 kilómetros, está ejecutado al 55%. La previsión para 2026 es completar 4,5 de los 5,9 kilómetros que excavará la tuneladora “Mayrit”, que comenzará a operar en marzo, con un avance medio de 15 metros diarios. Por su parte, en la Línea 5 —en el tramo que une Alameda de Osuna con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas— se prevén 1.100 metros excavados durante el próximo ejercicio.

También está previsto finalizar la redacción de los proyectos constructivos de la ampliación de la Línea 11 en su tramo sur (La Fortuna–Cuatro Vientos, 632.015 euros) y en su parte norte (hasta Valdebebas, 175.546 euros), además de la nueva línea de Madrid Nuevo Norte (3.281.839 euros).

La renovación y automatización de la Línea 6, que volverá a estar completamente operativa con el inicio del año, contará con más de 107,7 millones de euros en actuaciones para completar el proceso. De cara al próximo año, también se recoge la finalización del Plan Integral de actuaciones de la Línea 7B, que abrirá este mes de noviembre, incluyendo obras de urbanización y la construcción de un parque en San Fernando de Henares.

A ello se sumará una partida de 17,9 millones para transformación digital, continuando con la implantación del modelo Estación 4.0, nuevos sistemas de venta y peaje inteligente, mejora de conectividad y sistemas de gestión centralizada y automatización. Prosigue además la migración de sistemas de gestión corporativos a nuevas plataformas digitales y de supervisión tecnológica avanzada.

Asimismo, se invertirán casi 47 millones en el Plan de Accesibilidad y Modernización de estaciones, con actuaciones en Santiago Bernabéu, Duque de Pastrana, Ventas, Alto de Extremadura, Ventilla, Tetuán, Puente de Vallecas, Carabanchel, Campamento, Ciudad Lineal y Canillejas.