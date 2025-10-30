Alquilar el salón de tu casa a desconocidos para que celebren su cumpleaños: "Hemos tenido un par de altercados con vecinos"

Imagina a 15 desconocidos en el salón de tu casa, celebrando un cumpleaños. Gente sentada en tu sofá, abriendo la puerta de tu frigorífico y sintonizando aquella radio que lleva años encima del recibidor. Para algunos será algo inconcebible, una invasión de la privacidad en toda regla. Para otros, una oportunidad de ganar dinero y dar uso a espacios que, normalmente, no lo tienen. “Son salones y terrazas de particulares que deciden ponerlos a disposición de otros. Hay quien tiene una habitación o un garaje en casa al que no da uso y lo habilitan para rentabilizarlo a lo largo del año”, explica Édgar Granados, cofundador de Cocopool, la primera plataforma en España que permite alquilar piscinas, terrazas y salones de otras personas.

La creó en 2022 junto a Gerard Xalabardé, quien se vio obligado a vender la casa de sus padres para mudarse a un piso en Barcelona: “Se dieron cuenta de que en esa nueva vivienda era complicado hacer grandes celebraciones por falta de espacio y así surgió la idea de los alquileres”. La compañía realizó 30 reservas ese año, que se convirtieron en 400, 1.000 y 2.700 en las siguientes temporadas. Por aquel entonces sólo se ofertaban jardines con piscina. Sin embargo, desde el mes de septiembre y con la llegada del frío, también se pueden arrendar por horas espacios de interior: “Sabíamos que cada vez más gente que celebra su cumpleaños en verano busca espacios más exclusivos. Poca gente quiere seguir yendo a un bar. El plan perfecto es una piscina, con una barbacoa y una nevera enorme. Y la mayoría de nuestros espacios lo tiene. Es difícil que un espacio público lo iguale, pues no vas a poner tu propia música en un restaurante ni vas a estar solo cuando vayas a un merendero”.

En apenas unos meses y gracias al efecto de las redes sociales, las reservas se han disparado en la capital. Por ahora, Madrid cuenta con 15 espacios interiores y 62 terrazas y jardines repartidos por la Comunidad. “No están concentrados en ninguna zona en especial. Hay en municipios como Alcobendas, Galapagar, Mejorada del Campo o San Martín de la Vega y también en el centro de Madrid, en distritos como Lavapiés, Vallecas, San Blas-Canillejas o Tetuán. A los usuarios no les importa desplazarse 20 o 30 minutos desde su domicilio”, sostiene. El coste, que depende de la cantidad de personas y las horas por las que se alquile, oscila entre los 15 y los 50 euros por hora.

El garaje de una vivienda particular en la Comunidad de Madrid en alquiler para celebraciones. / COCOPOOL

“Cuantas más personas y más tiempo, más caro es. La media en piscinas es de 400 euros por seis horas y 12 asistentes. Y en el caso de salones e interiores, donde ya hemos recibido las primeras reservas, el dato rondaría los 350 euros por 5 horas y 15 personas”, explica Granados. El aforo va desde las cinco personas, en caso de ser un salón de pocos metros cuadrados, hasta más de 50, dependiendo de lo que estipule el propietario. Quienes deciden poner su propiedad a disposición de otros, oscilan entre los 35 y 55 años, según su fundador: “Suelen ser parejas acostumbradas a la economía colaborativa, que alguna vez han utilizado plataformas como Wallapop o Airbnb y que quieren sacar rendimiento a su propia vivienda con el que, quizás, pagar la hipoteca”.

“Es el caso de quienes tienen piscina. Normalmente, no se le da el uso que uno imaginaba al comprar la casa. Y su mantenimiento puede costar entre 2.000 y 4.000 euros anuales entre agua, electricidad y productos químicos”, añade. Por su parte, quienes deciden alquilar este tipo de espacios, exteriores o no, para celebrar reuniones familiares, profesionales o con amigos, son, en su mayoría, mujeres: “La diferencia no es muy alta, pero sí. El perfil no es joven, no tenemos clientes de 18 o 20 años. Si son grupos de amigos, suelen superar la treintena. También familias intergeneracionales y empresas que hacen eventos o teambuildings”. El proceso de reserva en Cocopool es similar al de plataformas como Airbnb, donde el cliente formaliza la solicitud de reserva y es el anfitrión quien debe aceptarla o no. En el momento en que lo aprueba, ambas personas hablan para poner en común las normas del espacio.

Una de las terrazas anunciadas en la plataforma para alquilarla por horas en Madrid. / COCOPOOL

“En todo momento pasa por el propietario, que es quien decide lo que se puede y no se puede hacer en su casa. La compañía estipula varias reglas, pero ellos pueden añadir cualquier otra cosa que deseen. Y en caso de problemas con la Policía por ruido o molestias, la responsabilidad recae en los usuarios y el anfitrión, que puede permanecer en la vivienda si quiere para controlar todo, siempre respetando la intimidad de los clientes”, suma. Si bien Édgar trata de evitar las quejas vecinales, asegura que han presenciado algunos incidentes: “Un par de altercados con vecinos por los ruidos que hemos resuelto en las siguientes reservas. Alguna vez han encendido, por ejemplo, un altavoz externo y, de cara a las siguientes reuniones, lo hemos prohibido. " Siempre estamos pendientes de las quejas para no generar malentendidos”.

Madrid, que comenzó a estar disponible un año después que Barcelona, parece haber dado buenos resultados en esto de alquilar el salón de otro. “Los números de ambas ciudades son muy similares y las consideramos nuestras dos potencias. En la capital, mucha gente vive en pisos pequeños y son este tipo de usuarios los que buscan espacios más amplios para ocasiones especiales”, insiste. Por el momento, la plataforma se encuentra disponible en diez provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Sevilla, Toledo, Valencia, Alicante, Granada, Murcia o Cádiz. Sin embargo, Granados y Xalabardé buscan expandir la iniciativa a otras partes del país. “La tendencia no desaparecerá, por ejemplo, con los baby showers o revelación de sexo en grandes jardines, con explosivos de colores”.