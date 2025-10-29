Vinicius pide perdón tras su reacción en el clásico, pero 'olvida' a Xabi Alonso: "Quiero pedir disculpas a mis compañeros, club y presidente"

El clásico que disputaron Real Madrid y Barça durante el pasado domingo en el Santiago Bernabéu dejó una de las imágenes de la jornada en la sustitución de Vinícius. El brasileño explotó y abandonó el campo en el minuto 72 para dejar su hueco a Rodrygo. No paró de realizar aspavientos y lanzar palabras al viento contra la decisión de Xabi Alonso. Contrariado y visiblemente enfadado, Vinicius abandonó el césped de forma obligada. "¿Yo? ¡Míster! ¿Yo?", exclamaba el futbolista camino al área técnica del Santiago Bernabéu. El '7' madridista ha pedido disculpas públicamente a través de sus redes sociales.

Sin rastro de Xabi Alonso en el comunicado

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente. A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", dice el brasileño.

El atacante brasileño no mencionó al técnico tolosarra en su disculpa. Cita a "compañeros, club y presidente", pero ni rastro del entrenador o staff técnico que dirige al Real Madrid. Pese a ello, el brasileño afirma haberse "disculpado en persona en el entrenamiento de hoy", en el que también estaba presente, como no podría ser de otra manera, el entrenador madridista y su cuerpo técnico.

Vinícius achaca su reacción a "la pasión por querer ganar siempre". Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación minutos después de la finalización del partido. "No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que las hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho", confesaba el tolosarra. Aún se desconoce si el comportamiento del brasileño le supondrá una sanción, económica o deportiva, pero no es la primera salida de tono del '7' en este inicio de temporada. Ya ante la Real Sociedad o el Kairat Almaty fue sustituido y no encajó demasiado bien la decisión del técnico tolosarra.