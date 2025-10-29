Simulacro de incendio en el Convento de la Encarnación: la Comunidad de Madrid prueba un protocolo pionero de protección del patrimonio

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo este martes un simulacro de incendio en la iglesia del Antiguo Convento de la Encarnación, en Boadilla del Monte, con el objetivo de ensayar su plan de protección de Bienes Culturales, que incorpora un protocolo pionero en España basado en el uso de fichas de salvaguarda.

El ejercicio, coordinado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, ha contado con la participación de efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, SUMMA112, Protección Civil, Policía Local de Boadilla del Monte, Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La simulación, desarrollada en tiempo real, ha comenzado con una llamada al 112 alertando de un incendio en el templo.

Participación de los bomberos

Los bomberos, además de realizar las labores de extinción, han procedido al rescate y protección de las piezas artísticas siguiendo las indicaciones de las fichas de salvaguarda, que recogen instrucciones específicas sobre cómo manipular, evacuar o proteger los bienes patrimoniales en caso de emergencia.

Estas fichas, elaboradas por la Subdirección General de Patrimonio Histórico junto con los servicios de emergencia, incluyen también planos, vías de acceso, sistemas de detección y extinción de incendios, así como un listado de las obras más relevantes, clasificadas por niveles de prioridad según su valor y posibilidad de traslado.

Durante el simulacro, las piezas retiradas han sido embaladas y custodiadas hasta que el incendio se ha dado por controlado, momento en el que han regresado a su emplazamiento original.

Por otro lado, el SUMMA112 se ha ocupado de atender a los posibles heridos y la Policía Local de coordinar los accesos y el tráfico en la zona.

En la actualidad, 102 edificios de la Comunidad de Madrid cuentan con estas fichas de salvaguarda, que permiten una respuesta más eficaz y segura ante situaciones de emergencia que puedan poner en riesgo el patrimonio histórico y artístico de la región.