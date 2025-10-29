Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 crecen casi un 7% y superan por primera vez los 30.000 millones de euros

El trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 coge velocidad. El Consejo de Gobierno regional da luz verde en su reunión de este miércoles al proyecto de ley que recoge las cuentas regionales para el año próximo, unas cuentas que, expansivas y con cómoda mayoría absoluta en la Asamblea, Isabel Díaz Ayuso aprobará en diciembre, antes de que acabe el año, sin mayor problema que el ruido que pueda haber en el debate en una cámara que se crispa por semanas.

Los números del Gobierno regional crecen un 6,98% respecto a 2025 para rebasar por primera vez los 30.000 millones de euros. En concreto serán 30.663 millones de euros, con las mayores partidas destinadas a Sanidad y Educación, que concentran entre las dos cerca de 18.000 millones de euros, el 58,6%.

Ambas son también las dos consejerías que acumulan los mayores incrementos, en términos absolutos, respecto al año pasado. El gasto en Sanidad se eleva en 549,8 millones para rondar los 11.000 millones de euros. A Educación son 259,4 millones los que se suman en relación con 2025, de manera que su presupuesto alcanza 6.959 millones de euros.

El tercer departamento cuyas cuentas más crecen en 2026 es Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que dispondrá de 209 millones adicionales. En materia de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, el aumento sobre el año pasado, descontando el efecto de los fondos europeos, será de 160 millones de euros, para financiar, entre otras actuaciones, las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro o la construcción de 3.200 casas del Plan Vive de alquiler de precio limitado y de otras 700 viviendas sociales.

Situación de las universidades

En pleno pulso con el Gobierno, y con la lupa puesta en la financiación de las universidades, desde Sol se trata de hacer hincapié en el aumento de un 6,5% de dinero que se transferirá a las seis insitituciones de educación superior públicas de la región. Serán, mantienen en el Gobierno regional, 75,3 millones más que en 2025, hasta un total de 1.239,7 millones de euros, un 4%, se inisiste, de todo el presupuesto regional, si bien los rectores de las universidades madrileñas denuncian una infrafinanciación acumulada desde 2008.

Las cuentas, por otro lado, tambien contemplan incrementos para el resto de estapas educativas. La inversión en Educación Infantil, Primaria y Especial llegará a los 1.379,5 millones de euros, un 3,5% más que en 2025. En cuanto a la Secundaria y la Formación Profesional, la cifra que anticipan los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 es de 1.528,5 millones de euros, lo que pasa por incrementar un 6,1% la cantidad del año pasado. Asimismo, se destinan hasta 256,6 millones a becas y ayudas al estudio y 115 millones de euros a inversiones en infraestructuras educativas.