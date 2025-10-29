Menos pisos ilegales, más vivienda pública: Madrid renueva el plan de inspección urbanística y aumenta el presupuesto de la EMVS

De forma paralela, este miércoles el Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde al segundo Plan de Inspección Urbanística Municipal, que entre otras tareas guía la vigilancia a los pisos turísticos que operan en la ciudad; y ha aprobado el presupuesto para 2026 de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), que aumenta un 3,7% respecto al presente ejercicio hasta los 174,46 millones de euros.

El plan, aprobado por el Consejo Rector de la Agencia de Actividades (ADA), fija la hoja de ruta para los próximos dos años de los inspectores municipales, con foco en la disciplina urbanística y en las inspecciones de actividades económicas y de viviendas turísticas. Sin entrar en detalles por el momento, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado esta mañana que la inspección urbanística se va a centrar en perseguir los pisos turísticos, lo que se traducirá "una reducción muy importante" de los negocios ilegales.

Según ha resumido Carabante, el objetivo es perseguir las VUT sin licencia a través de varias vías, con sanciones más altas, de hasta 190.000 euros, informando a las comunidades de propietarios, a través de los administradores de fincas, sobre la normativa de las VUT y los cauces para denunciar y con la aprobación del Plan Reside.

Por lo que respecta a la EMVS, el consejo de administración de la entidad ha avalado un incremento cercano al 4% del presupuesto, en el que la aportación de las arcas consistoriales crece un 7% hasta alcanzar los 137,23 millones. La inversión prevista para el próximo año supera los 112,8 millones y permitirá, entre otras actuaciones, finalizar tres promociones (221 viviendas) con las que el parque municipal rozará las 10.300 casas en alquiler asequible.

Más de 6.000 viviendas en curso

El plan de obra mantiene en curso la promoción de casi 6.100 pisos, incluidos los 2.200 del Plan Suma Vivienda, cuya segunda fase acaba de ser presentada: 1.600 ya en marcha y 600 en licitación. Además, en los próximos meses se licitarán proyectos para más de 1.000 viviendas en suelos dotacionales municipales de distintos distritos. En todas ellas, recuerda la entidad que preside Álvaro González, los inquilinos no abonarán más del 30% de los ingresos familiares y, cuando sea necesario, la empresa bonificará recibos por hasta 16 millones anuales.

Asimismo, la EMVS impulsará también actuaciones urbanísticas en Villaverde, Fuencarral, Latina, Usera y Carabanchel, y continuará la regeneración en Barajas. En el mercado secundario, reforzará el programa ReViVa —que ya ha recuperado más de 190 viviendas vacías para alquiler asequible— y el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que conecta propietarios e inquilinos con asesoramiento y garantías, incluidos seguros multirriesgo del hogar y de impago para los arrendadores.

Medidas "insuficientes" para la crisis habitacional

Desde la oposición municipal han criticado ambas acciones, a las que han calificado de "insuficientes" para paliar la crisis habitacional. Según Pedro Barrero (PSOE), la dotación de la EMVS para 2026 "no está a la altura de la emergencia de vivienda que vive Madrid". En un audio remitido a los medios, el concejal socialista ha señalado que se trata de un presupuesto "opaco, insuficiente y sin credibilidad", pues "no detallan qué promociones han terminado, no hay desglose por distritos y ni indicadores de eficiencia ni análisis de riesgos".

"Su propuesta para 2026 es solo construir 221 viviendas nuevas en tres promociones, completamente insuficiente y además lo maquillan sumando cesiones de suelo como si fueran aportaciones", reprocha Barrero. Por lo que respecta al segundo plan de inspección, también desde las filas del PSOE, Antonio Giraldo ha asegurado que "nace muerto", como el anterior, pues mantiene los mismos 17 inspectores que hasta ahora para vigilar las "más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales que siguen operando", así como las cerca de 120.000 actividades económicas de la ciudad.

El portavoz de Urbanismo socialista ha cargado también contra que los presupuestos para la Agencia, aprobados en la sesión de este miércoles, supongan devolver 1,2 millones de euros al Ayuntamiento que podrían servir, "entre otras cosas, en contratar nuevos inspectores". En la misma línea, el edil de Más Madrid José Luis Nieto ha lamentado que el nuevo plan tenga "tan poca ambición" que ni aumenta la dotación ni el número de inspectores. "Con la que está cayendo en Madrid", ha incidido, y "Almeida ha diseñado un plan de inspección para los dos próximos años que va a sembrar todavía más caos urbanístico del que ya hay en Madrid".