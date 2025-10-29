Madrid eleva un 60% su presupuesto para asuntos taurinos hasta los 7 millones de euros

Apuesta decidida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en su empeño por dar la batalla cultural, la financiación destinada a asuntos taurinos vuelve a crecer en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026. El Gobierno regional destinará un total de 7,2 millones de euros a estas partidas en las cuentas del año que viene. Son 2,7 millones de euros más que en 2025, en términos absolutos una cantidad menor dentro del incremento general de 2.001 millones de euros hasta los 30.663 millones de euros del total de las cuentas, pero que supone un incremento significativo en términos porcentuales: hasta un 59,7%.

El grueso de esos 7,2 millones de euros se destinará a las obras de remodelación de la plaza de toros de Las Ventas. En marzo de este año, el Gobierno regional anunciaba que de cara al centenario del coso, en 2031, se iba a proceder a su rehabilitación y modernización con trabajos por un valor total de 40 millones de euros distribuidos a lo largo de cinco años, de manera que se pudieran ir ejecutando fuera de temporada para no interferir en la celebración de festejos. De esta manera, la parte presupuestada para 2026 son 3,7 millones de euros.

La partida para asuntos taurinos también mantiene una subvención para la Fundación Toro de Lidia que, ha confirmado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, se mantiene en los mismos términos que el año pasado. "Seguimos fomentando la cultura del toro como algo que forma parte de nuestra fiesta nacional, pero no le dedicamos recursos que dejemos de dedicar a otros aspectos. La Fundación Toro de Lidia recibe fondos igual que los recibe la Fundación del Teatro de la Abadía o la Fundación del Teatro Real, que son todas insignias de nuestra cultura", ha incidido. En 2025, la Comunidad otorgó a esta fundación taurina 1,7 millones de euros para la organización de diversos circuitos de corridas.

Los fondos para asuntos taurinos se incluyen entre los asignados a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que contemplan, no obstante, entre los mayores incrementos de su presupuesto el destinado a la Agencia de Seguridad y Emergencias ASEM 112. En este sentido, crece en casi 50 millones de euros hasta sumar 409,4 millones de euros. Un total de 52 millones de euros se destinan al Infoma, el plan para la prevención de incendios forestales. Bajo el paraguas de la consejería cae también la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid, con 70 millones anuales para apoyar a las policías locales en la adquisición de medios y la formación de agentes, y todas las competencias en agricultura y ganadería, que absorberán 67,4 millones de euros en 2026.

El departamento que dirige Carlos Novillo gestionará en conjunto 778,8 millones de euros el año próximo. En términos porcentuales es, de hecho, el que más crece en las cuentas de 2026: hasta un 8,7% más de recursos podrá manejar.

Las consejerías que retroceden en financiación

En el otro extremo se encuentran las Consejerías de Digitalización y de Cultura, Turismo y Deportes. La primera dispondrá de 534 millones de euros, lo que supone perder algo más de 32 millones de euros respecto al año anterior. Desde Hacienda lo justifican por el efecto "distorsionador" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En 2026, aseguran, los fondos europeos, que sirvieron para financiar numerosas actuaciones del departamento al frente del que está Miguel López Valverde, ya son residuales, el año próximo es, de hecho el último año para su ejecución.

Descontando ese factor, afirman, el presupuesto habría crecido en 35,6 millones de euros, un 7,9%. Algo parecido, argumentan, ocurre con los números de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Los 3.292,9 millones de euros asignados son solo un 0,1% más de lo que dispuso en 2025, pero descontada la diferencia de financiación del MRR en uno y otro año el crecimiento hubiese sido de 160 millones de euros, un 5,6%. Como fuere, el resultado a efectos prácticos es que la Consejería de Digitalización tendrá alrededor de 33,2 millones de euros menos y la de Transportes, únicamente 2,6 millones de euros más que en 2026.

Entre los proyectos principales de la Consejería de Digitalización está su apoyo de 110,4 millones de euros a los servicios de salud digital, con el fomento entre otras actuaciones de la Historia Clínica Electrónica. La consejería sustenta, además, la mayor parte del presupuesto de la Agencia para la Administración Digital, con una aportación de 352,4 millones de euros. Y elevará en un 50%, hasta los 4,5 millones de euros, la cantidad que destina a la Agencia de Ciberseguridad.

La otra cartera que dispondrá de menos fondos en el contexto de estos presupuestos expansivos es la de Cultura, Turismo y Deportes. En 2025 contó con 302,6 millones de euros; en 2026 se quedará en 300,1 millones de euros. En otras palabras, 2,5 millones de euros o un 0,8% menos. Hacienda también lo achaca al efecto de actUaciones anteriores con cargo al MRR. Sin ello, afirman, habría un modesto crecimiento de 10 millones de euros, un 3,7%

Buena parte del esfuerzo del departamento que dirige Mariano de Paco se destinará a mejorar la financiación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, con nueve millones de euros, un 66% más que en 2025, y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, con 2,5 millones de euros, un 8,7% más. El área de Turismo y Hostelería, por su parte, tendrá a su cargo 57,4 millones de euros, de los que 27 millones de euros se destinarán a la promoción de la Comunidad de Madrid como destino turístico en mercados emisores nacionales e internacionales.