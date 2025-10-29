TIEMPO
¿Despedirá Madrid con lluvia el mes de octubre? Este es el pronóstico de la AEMET para los próximos días
Los expertos advierten de precipitaciones continuadas durante: el sol no regresará hasta este día
La inestabilidad ya es un hecho en Madrid. El sol va y viene en una ciudad donde los termómetros han pegado un vuelco importante, dejando atrás las temperaturas cálidas de este inicio de otoño para dar paso a unos valores máximos que no alcanzan los veinte grados centígrados. Cientos de familias madrileñas comienzan a cambiar su ropa de cama, sacando el nórdico del armario para protegerse de unas mínimas frías que ya son constantes por las noches.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado para este miércoles lluvia durante buena parte del día en la capital. Desde esta mañana, hasta aproximadamente, las seis de la tarde, las calles de Madrid estarán 'pasadas por agua'. A partir de ese momento, y durante la próxima noche, la niebla se instalará en la urbe.
Esta es la predicción para el fin de semana en Madrid
Según la AEMET, pese al mal tiempo y el descenso generalizado de temperaturas, las lluvias no serán intensas estos últimos días de octubre en Madrid. Los cielos nubosos predominarán durante las próximas horas, pero no se esperan grandes precipitaciones en este final de mes, más allá de algunos chubascos durante la mañana del viernes, 31 de octubre. Este sábado por la tarde y el domingo por la mañana sí podrían darse algunas lluvias moderadas en la capital. El lunes, el sol volverá a asomarse sobre el Manzanares.
En lo que respecta a las temperaturas, los valores máximos oscilarán entre los dieciséis y los dieciocho grados centígrados en esta segunda parte de semana. Las mínimas, por su parte, lo harán entre lo siete y los once grados.
