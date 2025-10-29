Israel Galván, María Pagés y Marina Mascarell coronan la ambiciosa temporada del Centro Danza Matadero: 100 funciones, 30 compañías y 12 estrenos

Madrid lo tiene claro: quiere convertirse en la casa de todas la danzas y, para ello, a través de Centro Danza Matadero, ha desarrollado un programa de alto vuelo. “Un teatro solo puede cumplir su función si es capaz de acoger la memoria de la sociedad y de participar activamente en la preservación de su historia. A eso aspiramos”, ha asegurado María Pagés, su directora artística, durante la presentación de la temporada 2026, la primera de este proyecto del Ayuntamiento de Madrid que coodirije junto El Arbi El Harti. En total, pasarán por la Nave 11 de Matadero 100 funciones de la mano de 30 compañías, con 12 estrenos absolutos y 10 coproducciones. El objetivo es ambicioso.

“Es un ágora que conecta la ciudad a la danza. Desde la libertad de pensar, nuestra programación fomenta un diálogo intercultural. Buscamos la diversidad”, ha insistido Pagés, que inauguró el espacio con el Ballet Flamenco de Andalucía el pasado febrero. Desde entonces, se ha dedicado a armar una temporada que, este lunes, rodeada de escenógrafos, intérpretes e iluminadores, entre otros, ha detallado. Además, ha subrayado el papel que jugará la Nave 16.1 en ella: “Se ha transformado en un lugar acogedor para acoger ensayos, encuentros, proyecciones, intercambios…”. Con todo preparado, los ojos están puestos en el gran estreno: lo protagonizará La Veronal el 15 de enero.

Bajo la dirección de Marcos Morau, la compañía combinará danza contemporánea, teatro y simbolismo poético en La mort i la primavera. Se trata de una pieza con música de Maria Arnal que adapta la novela homónima de Mercé Rodoreda. Jone San Martín tomará el revelo el 7 de febrero con sORDA, un espectáculo autobiográficos basado en la investigación sobre la sordera y la danza a partir de su propia experiencia. Le seguirá la compañía francesa Leila Ka, una de las figuras emergentes más destacadas de la danza contemporánea. Maldonne, que tomará las tablas el 14 de febrero, explora la condición femenina a través del cuerpo y el movimiento.