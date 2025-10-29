Corte en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid del 22 al 29 de noviembre por obras entre San Fernando y Azuqueca

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid permanecerán cortadas al tráfico ferroviario entre San Fernando de Henares y Azuqueca de Henares del 22 al 29 de noviembre, debido a las obras de mejora en la infraestructura que está llevando a cabo Adif. Durante este periodo, Renfe Cercanías Madrid pondrá en marcha unos 1.800 servicios especiales de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por el corte en el Corredor del Henares, según ha informado la compañía en un comunicado.

Renfe habilitará nueve líneas de autobuses especiales, que cubrirán las paradas afectadas o funcionarán como servicios directos entre estaciones clave. Las frecuencias oscilarán entre 6 y 25 minutos, dependiendo del día de la semana y la franja horaria. Estas actuaciones incluyen la renovación integral de la señalización ferroviaria, con la sustitución de sistemas de enclavamientos y detección de trenes. Con ello se busca mejorar la fiabilidad, capacidad y flexibilidad operativa de la línea, uno de los ejes más transitados de la red madrileña.

El plan de obras se desarrollará en tres fases consecutivas. La primera fase, del 22 al 24 de noviembre, implicará un corte total entre San Fernando y Azuqueca, con cierre de las estaciones de Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares y Torrejón de Ardoz. Durante estos días, los trenes circularán entre Chamartín y San Fernando con frecuencias habituales: cada 5-8 minutos en hora punta y 10-14 minutos en hora valle.

La segunda fase se desarrollará del 25 al 27 de noviembre, con corte entre Torrejón de Ardoz y Azuqueca, afectando a las estaciones de Meco, Alcalá Universidad, Alcalá de Henares, La Garena y Soto del Henares. El servicio ferroviario se mantendrá entre Chamartín y Torrejón de Ardoz con las mismas frecuencias que en la fase anterior.

Por último, la tercera fase tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre, cuando se producirá un corte total entre Alcalá de Henares y Azuqueca, con cierre de Meco y Alcalá Universidad. Durante esos días, los trenes operarán entre Chamartín y Alcalá de Henares con frecuencias normales. Además, Renfe ha anunciado un tren lanzadera entre Guadalajara y Azuqueca cada 15 minutos durante las tres fases del corte.

Los trenes Civis también sufrirán modificaciones en sus salidas habituales desde Guadalajara. El 24 de noviembre saldrán desde San Fernando; del 25 al 27, desde Torrejón de Ardoz; y el 28 de noviembre, desde Alcalá de Henares. Durante estos días circulará un tren Civis por hora en cada sentido.

Estas obras forman parte del Plan de Mejora de Cercanías Madrid impulsado por Adif y Renfe, con el objetivo de modernizar la red ferroviaria del Corredor del Henares, uno de los tramos con mayor demanda de viajeros diarios.