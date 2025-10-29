La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la Autopista del Suroeste

La Comunidad de Madrid dará en 2026 los primeros pasos para construir la futura Autopista Madrileña del Suroeste, y avanzará en las obras del Intercambiador de Conde de Casal, medidas que beneficiarán a más de 165.000 ciudadanos cuando estén operativas. Se trata de dos de las obras contempladas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para el próximo año, aprobado hoy por Consejo de Gobierno y que recoge una inversión de 3.293 millones de euros para Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Por un lado, el Gobierno regional, con una partida de 35 millones de euros para construcción de carreteras, ejecutará los estudios preliminares para el nuevo corredor viario de 41 kilómetros, que enlazará la M-503 con la M-407, y que representará una mejora sustancial en las comunicaciones para más de 100.000 residentes del suroeste madrileño. Su desarrollo se enmarca en el plan del Gobierno regional para modernizar y reforzar la seguridad de la red de carreteras, al que se destinan 234,5 millones de euros en 2026.

Optimizar desplazamientos

Esta actuación permitirá optimizar los desplazamientos entre municipios, acortar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad, favoreciendo al mismo tiempo la cohesión y el crecimiento económico de la zona. En materia de intermodalidad, el Ejecutivo autonómico continuará avanzando en la construcción del nuevo Intercambiador de Conde de Casal, que contará con una inversión de 36,2 millones de euros y beneficiará a más de 65.000 usuarios diarios cuando entre en servicio durante el primer semestre de 2027.

Este nodo conectará autobuses interurbanos, EMT y Metro, mejorando la conexión entre el este de Madrid y el centro de la capital. Asimismo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) dispondrá de 1.982 millones de euros para garantizar el funcionamiento y la financiación de todos los modos de transporte (Metro, EMT, autobuses interurbanos, Metros Ligeros y Cercanías), además de avanzar en la tramitación del nuevo Mapa Concesional de Transporte Interurbano y Urbano que ampliará la oferta, la cobertura y la calidad de un servicio esencial utilizado por 300 millones de viajeros cada año.

El Gobierno regional implementará el nuevo sistema inteligente de pago en el transporte público, que permitirá al usuario validar su viaje mediante distintos soportes como tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR; y se potenciará el Centro Integral de Transporte Público de la Comunidad de Madrid, CITRAM, que avisará en tiempo real de atascos e incidencias a los usuarios y se ubicará en la actual sede del CRTM, en la Avenida de Asturias.

Un 42% más de inversión en vivienda social

Además, se va a incrementar el presupuesto de 2026 destinado a la construcción de vivienda social un 42%, hasta alcanzar los 116,6 millones de euros, y entregará más de 700 de las 2.100 casas para familias vulnerables que está construyendo a lo largo de la Legislatura a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS). En concreto, estarán disponibles las promociones en Majadahonda, Móstoles, Villa del Prado y la capital.

Así se recoge en el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de 2026 de la Comunidad de Madrid, que contempla 244,3 millones para todas las actuaciones del organismo público, un 7% más que en el presente ejercicio, incluidos en una inversión de 3.292,9 millones de euros para la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En concreto, con el objetivo de alcanzar los 14.000 inmuebles en la actual Legislatura, a lo largo de 2026 concluirá la construcción de nuevas promociones del Plan Vive en 13 localidades de la región: Torrelodones, Boadilla del Monte, Pinto, Colmenar Viejo, Aranjuez, Arganda del Rey, Humanes de Madrid, Torrejón de la Calzada, Moralzarzal, Navalcarnero, Daganzo de Arriba, Velilla de San Antonio y Villalbilla. En una decena de estos municipios las urbanizaciones se están edificando con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation.