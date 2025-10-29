La Comunidad aprueba un cambio en el límite territorial entre Rivas y Madrid: así queda la nueva delimitación

La frontera entre los municipios de Madrid y Rivas-Vaciamadrid cambiará a partir del próximo año. Así ha sido aprobado por la Comunidad de Madrid en una modificación definitiva que cambiará los límites entre estas localidades, con fuertes consecuencias en el desarrollo urbano del sureste de la región.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado la alteración, en un ajuste desarrollado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local que supondrá un incremento de patrimonio territorial tanto para el municipio de Rivas, que en 2024 sobrepasó los 100.000 habitantes, como para Madrid. Un intercambio de parcelas que beneficiará a ambas localidades.

El pacto tiene su origen en el acuerdo regional por la Cañada Real Galiana, suscrito el 17 de mayo de 2017. Un documento que ya contemplaba un cambio de este tipo como un medio esencial para poner fin a las discrepancias de competencias entre las distintas administraciones, facilitando el desarrollo urbano y de servicios.

Este es el intercambio territorial acordado entre Rivas y Madrid

En suma, Rivas-Vaciamadrid recibirá 981.152 metros cuadrados, mientras que el municipio dirigido por José Luis Martínez-Almeida incorporará 517.239 al norte de la autovía A-3. De este modo, Rivas ganará espacio para desarrollar ciertas infraestructuras clave para su futuro, como es el caso del futuro cementerio o de un ecoparque destinado a la gestión de residuos. Asimismo, gracias a esta redistribución el municipio quedará delimitado físicamente por dos grandes vías: la A-3 y la M-50.

Plan de moficiación territorial. / Ayuntamiento de Madrid

A partir de ahora, queda esperar a ver en qué se traducen estos cambios, que a buen seguro traerán novedades en esta zona de la Comunidad de Madrid.