Cercanías Madrid suspende el servicio en el eje Vicálvaro-Coslada-San Fernando de Henares hasta las 13 horas

Cercanías Madrid ha informado de la suspensión del servicio ferroviario entre las estaciones de Vicálvaro, Coslada y San Fernando de Henares hasta las 13 horas de la tarde de este miércoles. Renfe se encuentra realizando trabajos de reparación en la infraestructura debido al descarrilamiento de un convoy este pasado lunes, circunstancia que lleva desde entonces provocando retrasos y cortes de este tipo en varías líneas de tren de la región.

Los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 se verán afectados por estas labores, finalizando su recorrido en las estaciones de Vicálvaro o Coslada. Por otra parte, los trenes con destino Guadalajara-San Fernando de Henares-Chamartín circularán hasta esa hora por la estación de Fuente de la Mora.

Para tratar de paliar las molestias para con los usuarios, Cercanías ofrece un servicio sustitutorio de autobuses que saldrán de los siguientes puntos: estación de Vicálvaro, desde la calle del Lago Michigan; estación de Coslada, desde la calle Dr. Fleming; y estación de San Fernando de Henares, desde la calle del Ferrocarril.

Así fue el descarrilamiento

El descarrilamiento ocurrió el lunes a las 15.26 horas, cuando el tren de Cercanías 21541, que cubre el trayecto Guadalajara-Chamartín (Línea C-2), descarriló en la vía 1 de San Fernando de Henares, según fuentes de Renfe. Por causas que aún se investigan, el convoy se salió del eje de la vía durante el cambio de aguja a la entrada de la estación, ha indicado Adif. El vagón afectado fue el quinto y último del tren.

Los servicios de emergencia atendieron a seis personas, todas con pronóstico leve. Dos mujeres, de 53 y 40 años, fueron evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro pasajeros fueron dados de alta en el lugar, según fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.