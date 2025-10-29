Centros católicos recurren el decreto de Madrid que prohíbe 'tablets' en Infantil y Primaria

La Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) ha presentado un recurso ante la Justicia contra el decreto de la Comunidad de Madrid que prohíbe el uso individual de dispositivos digitales en aulas de Educación Infantil y Primaria. Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emplazado a los interesados a personarse en el procedimiento ordinario, como adelantó El País y confirmó Europa Press.

En marzo, Escuelas Católicas de Madrid (ECM) —que agrupa al 69% de los centros concertados de la región— calificó de "radical" la decisión del Gobierno regional de eliminar los dispositivos digitales en Infantil y Primaria a partir del curso 2025-2026, denunciando la "ausencia de diálogo" con la administración y advirtiendo que la medida afecta a la "autonomía educativa y pedagógica" de los colegios concertados, así como a la "libertad de elección de las familias".

La federación consideró que el decreto es una medida "taxativa" que contradice los principios de libertad, pluralidad y calidad educativa promovidos por la Comunidad de Madrid y expresó su preocupación por lo que considera una vulneración del derecho a desarrollar un proyecto educativo propio. Además, señaló que el uso de dispositivos digitales merece un debate profundo que debe liderar la escuela, pero que no puede imponerse sin respetar la autonomía de los centros ni la libertad de las familias.

El decreto establece que los alumnos de Infantil y Primaria no podrán usar dispositivos digitales de manera individual en clase, y los docentes no podrán asignar deberes o tareas evaluables que requieran el uso de tabletas, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. El uso compartido entre dos o más alumnos sí estará permitido con fines pedagógicos, bajo supervisión docente y con un límite de entre una y dos horas semanales, dependiendo de la etapa educativa. En Educación Secundaria, cada centro podrá determinar de forma autónoma si permite el uso individual o compartido de dispositivos digitales, atendiendo a la edad, madurez y características del alumnado.