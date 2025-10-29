Ayuso aprueba el proyecto de Presupuestos para 2026 con nueve de cada diez euros para gasto social y 1.500 millones en inversiones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado hoy luz verde al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la región para 2026, unas cuentas expansivas que superan por primera vez los 30.000 millones de euros, con inversiones récord en Sanidad y Educación. Son en concreto 30.663 millones de euros los que dispondrá el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en el apartado de gastos, un 6,98% más que en los presupuestos de 2025.

"Cumplimos por tercera vez en la legislatura con nuestro, deber, nuestro compromiso y nuestra obligación con los madrileños", ha señalado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en clara referencia a Pedro Sánchez y la imposibilidad del Gobierno de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados desde 2023 y sin que se haya presentado el proyecto para 2026.

Los presupuestos, ha incidido, son una herramienta básica "en un triple sentido": garantizar servicios públicos fundamentales, impulsar inversiones que piensan "en el Madrid del futuro", con un crecimiento anual de 100.000 habitantes, y reforzar la credibilidad y el "respeto" hacia el dinero público. "No da igual presentar que no presentar presupuestos", ha subrayado la consejera responsable de elaborarlos.

Para ello asegura haberse basado en unos "principios muy claros y que no varían": "Estabilidad y certidumbre, eficiencia y eliminación de gasto superfluo y visión de futuro". Sobre esos pilares, y con un marco macroeconómico avalado por la AIReF que prevé, de manera conservadora, ha asegurado Albert, un crecimiento del 2,2%, se han elaborado unas cuentas que crecen en torno a un 7% y que destinan hasta nueve de cada 10 euros a gasto social, entendiendo como tal no solo sanidad, educación o dependencia, sino también las partidas contempladas para vivienda, ayudas al transporte o políticas de empleo.

Sanidad y Educación son, no obstante, las dos partidas con mayor dotación, con el 58,6% del gasto de la Comunidad de Madrid para el año que viene. En concreto el gasto sanitario se eleva hasta los 11.000 millones de euros, un 5,3% más que en los presupuestos de 2025. La partida de educación, por su parte crece en 259 millones de euros hasta rozar los 7.000 millones de euros.

Hasta 1.239,7 millones de euros de esa partida se destinarán a financiar a las seis universidades públicas madrileñas, en pleno debate sobre el modelo económico para las enseñanzas superiores en la región. Son 75, 3 millones de euros adicionales anunciados justo el mismo día en que el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha confirmado que el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de un préstamo de 34,5 millones de euros solicitado por la Universidad Complutense para hacer frente al pago de nóminas y otras obligaciones con terceros.

Las cuentas también contemplan destinar hasta 2.904 millones de euros a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, incluidos 829 millones en atención a la dependencia, y 3.292 millones de euros a políticas de vivienda, funcionamiento del transporte público e infraestructuras.

En el apartado de inversiones, el crecimiento es más modesto, en el entorno del 1,1%, hasta sumar 1.554 millones de euros. Lo justifica Albert en que la cantidad se amolda a las necesidades inversoras de los proyectos en marcha y al hecho de que el grueso del presupuesto se destine a gasto social. Entre las grandes sumas en este capítulo se cuentan las ampliaciones de la Línea 11 y 5 de Metro, a las que se reservan para el futuro 2026, algo más de 282 millones de euros; los trabajos para avanzar en la construcción de la Ciudad de la Justicia, o el arranque de la Ciudad de la Salud, en el Hospital de La Paz.

Por el lado de los ingresos, la previsión de Sol es que se sitúen en 29.800 millones de euros, un 7,9% por encima de lo planeado en 2025. A las rebajas fiscales ya aprobadas durante la legislatura se añade el aumento de la bonificación del 25% al 50% del impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos aprobada en junio de este año y que en 2026 tendrá por primera vez efecto completo, lo que supondrá una merma de 75 millones de euros en la recaudación que se compensará por otras vías.

Además, en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, Ayuso anunció otras dos bajadas que tendrán que ser aprobadas, una deducción del 50% de la matrícula hasta 400 euros para estudiantes universitarios o de Formación Profesional de grado superior, y una bonificación de hasta el 95% de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para titulares de comercios y negocios de hostelería con más de 50 años de actividad.