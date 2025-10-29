Del arranque de la Ciudad de la Salud a una residencia para ELA: la Sanidad acapara uno de cada tres euros de los Presupuestos madrileños para 2026

Con algo más de 11.000 millones de euros, la Sanidad se convierte en la partida que mayor parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se lleva. Es un 36% del total, algo más de un euro de cada tres de las cuentas madrileñas para el año próximo y un 5,3% más que lo presupuestado en 2025. Con 549,8 millones de euros más que en 2025, se trata también de la consejería para la que el presupuesto más crece, una situación en gran medida derivada del incremento de población de la región y el aumento de la esperanza de vida.

De esos 11.009,5 millones de euros, cerca de 3.000 millones, en concreto 2.896 millones, se destinarán a la atención primaria, lo que supone una subida de 300 millones de euros respecto a la misma partida de 2025. El incremento es algo menor, unos 267,5 millones de euros, para la atención hospitalaria, que, no obstante, sigue concentrando el grueso del gasto, con 7.228,4 millones de euros.

Hasta 34,6 millones de euros se destinarán a la mejora de las condiciones retributivas de parte de los cerca de 80.000 profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Entre otras cuestiones, la consejería ya ha avanzado que se consolidarían las unidades con derecho al complemento de continuidad asistencial, lo que llegará a en torno a 1.200 enfermeras, auxiliares y celadores, o que se considerará el 6 de enero, Día de Reyes, como jornada especial a efecto del cobro de guardias.

En cuanto a las mejoras de las infraestructuras sanitarias, los presupuestos contemplan hasta 320 millones de euros, con algunos proyectos particularmente señalados. Entre las banderas de la era Ayuso en materia sanitaria están las obras de la Ciudad de la Salud, que aunará la ampliación del Hospital de La Paz con la construcción del nuevo campus de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Un proyecto cuyo arranque se refleja en un apunte de 43,1 millones en las nuevas cuentas para levantar el edificio industrial que dará servicio al recinto y la Unidad de Protonterapia, para tratamientos oncológicos.

También se avanza en el proyecto de ley de presupuestos al que se da hoy luz verde la construcción de la que será la primera residencia para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del mundo. Se ubicará en el antiguo Hospital Puerta de Hierro y, según avanzaba el Mundo y confirman fuentes de Sanidad, tendrá capacidad para 190 pacientes (50 plazas para hospitalización de larga estancia, 120 para recuperación funcional y 20 para cuidados paliativos) y comenzará a levantarse el próximo año con una aportación prevista en el ejercicio de 16,5 millones de euros.