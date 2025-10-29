En los árboles de este barrio de Madrid anidan ratas en vez de pájaros: "Ya son parte del paisaje"

En los últimos meses, vecinos de varios barrios de Madrid han alertado sobre la presencia de unos pequeños roedores que pueden suponer un auténtico peligro para la salud pública: las ratas. Arganzuela, Legazpi o Carabanchel son algunas de las zonas más afectadas por unas plagas que inquietan por la posible proliferación de enfermedades en las calles.

Los últimos en denunciar la presencia de estos mamíferos han sido los vecinos de El Capricho, en el barrio de la Alameda de Osuna. Tal y como ha podido comprobar El Periódico de España, las ratas campan a sus anchas por las vías que rodean su estación de metro, en una zona muy frecuentada por menores, debido a la cercana localización de un colegio. Según Nuria, que vive junto a la avenida de Logroño, la situación se está volviendo insostenible. "He visto niños, incluso, corriendo detrás de ellas, como si fuese un juego. Esto tiene que acabar, o un día lo lamentaremos todos", señala.

"En verano ya empezamos a ver algunas, pero ahora son parte del paisaje"

Otro vecino de la zona, en declaraciones a este medio, explica que el asunto comenzó en los meses de julio y julio, pero que la presencia de ratas ha empeorado hasta el punto de que "ya forman parte del paisaje". "Yo en el bajo del edificio en el que vivo he puesto ultrasonidos para evitar que aniden", cuenta. Este hombre especifica que la rata marrón o de ciudad es la más común en la Alameda de Osuna. Si bien estas no son tan peligrosas como la rata gris o de alcantarilla, sí pueden portar patógenos como bacterias, virus o parásitos, capaces de provocar enfermedades como salmonelosis, leptospirosis o encefalitis.

Lo llamativo de este caso concreto es que es bastante sencillo avistar a estos roedores escalando por las ramas de los árboles de la zona. Una práctica bastante común en estas especies, por curioso que parezca: muchos ejemplares trepan por la vegetación y construyen nidos en estos lugares elevados, con el fin de lograr mayor protección para sus crías.

Este y otros viandantes de El Capricho denuncian haber dado aviso en varias ocasiones al Ayuntamiento de Madrid sobre esta coyuntura, sin que el Consistorio haya tomado medida alguna al respecto.

¿Cómo ahuyentar a las ratas de nuestros hogares?

Para ahuyentar a las ratas, podemos utilizar repelentes naturales como el aceite de menta, cítricos y laurel, que tienen olores fuertes poco agradables para estos seres vivos. Otras opciones son los limpiadores con amoníaco o mezclas de salsa picante con detergente. Por otro lado, mantener la limpieza para eliminar fuentes de alimento, sellar grietas y utilizar plantas con olores intensos como la lavanda o la hierbabuena son otras buenas armas para minimizar sus 'visitas'.