Alex Len, refuerzo inminente para Scariolo: trayectoria NBA y amigo de Luka Doncic

El Real Madrid de baloncesto no se encuentra. Sergio Scariolo no da con la tecla de un equipo que parecía condenado a entenderse. Nada más lejos de la realidad, la vida lejos del Movistar Arena es completamente negativa. Sobre todo en Euroliga, donde el conjunto blanco contabiliza con derrota los cuatro partidos disputados hasta la fecha como visitante. "Una vez más, tuvimos lapsos de concentración que duraron demasiado. Especialmente fuera de casa, no es la forma de ganar partidos de baloncesto", comentaba el técnico italiano al término de una nueva derrota, esta vez ante el Bayern Múnich. Entre tanto, desde el club no daban por cerrada la plantilla. Las dudas en torno al nivel de Bruno Fernando y la falta de continuidad en los resultados han llevado a la dirección técnica del club, liderada por Sergio 'El Chacho' Rodríguez y Martynas Pocius, a tomar la decisión de acometer el fichaje de Alex Len (2,13 metros), procedente de la NBA.

Recambio de Bruno Fernando

El pívot ucraniano llega para suplir la marcha de Bruno Fernando. El angoleño tan solo ha formado parte del club durante unos meses en los que no terminó de sentirse cómodo en el baloncesto que propone el equipo blanco. Bajo las órdenes de Chus Mateo conquistó el último título de Liga ACB. Fernando aterrizó en Madrid tras varios años de experiencia en la NBA con la difícil tarea de hacer olvidar a un querido Vincent Poirier. Tras un inicio gris y espeso, se consolidó en el tramo final liguero, donde llegó a ser un jugador importante en la rotación del técnico español, superando en el roster a Serge Ibaka. Su gran partido con la camiseta blanca llegó, precisamente, en la final por el título de Liga ante el Valencia, en el que firmó 13 puntos y 21 de valoración. El pasado domingo, el Partizán de Belgrado oficializó la incorporación del pívot angoleño, poniendo fin a su etapa en el Real Madrid.

Alex Len intenta taponar el lanzamiento del jugador de Denver Nuggets. / Associated Press/LaPresse / LAP

Alex Len llega con la misma tarea que, hace tan solo unos meses, llegara Bruno Fernando. La sombra de Vincent Poirier sigue siendo muy alargada. Junto a Tavares, formaron la mejor pareja interior de Europa, capaces de dominar todos los registros tanto a nivel ofensivo como defensivo. Nunca antes la protección de aro del Real Madrid fue tan fiable. Desde que el francés pusiera rumbo a Anadolu Efes, el conjunto blanco anda en busca de un recambio de garantías, que no encontró en Ibaka, tampoco en Fernando y con un Usman Garuba que parece condenado al '4' y solo en determinados momentos podría ocupar el puesto de pívot.

El fichaje, a falta de oficialidad, se filtró a través del periodista Michael Scotto, de Hoopshype, que citaba al agente del jugador como fuente de la información: “Alex Len ha acordado un contrato multianual con el Real Madrid”. A falt de la confirmación del conjunto blanco, Len desembarcaría en Madrid esta misma semana para conocer a los compañeros y el staff técnico con el que compartirá sus próximos años de carrera profesional.

Más de una década en la NBA

En plenitud deportiva, a sus 32 años, el ucraniano llega al conjunto blanco procedente de los New York Knicks, donde ha realizado la presente pretemporada, y después de haber pasado por otras franquicias como Lakers, donde coincidió con Luka Doncic, Washington y Sacramento. Se forjó en la Universidad de Maryland. Se presentó al Draft de la NBA para ser elegido en el puesto número 5 por los Phoenix Suns, lugar en el que comenzó su carrera profesional. Una que ha estado muy marcada por su presencia física, su influencia en defensa y la protección de aro. A lo largo de sus 12 temporadas en la NBA, promedió 6,7 puntos y 5,3 rebotes.

Trayectoria de Alex Len en la NBA Phoenix Suns , 2013-2018

, 2013-2018 Atlanta Hawks , 2018-2020

, 2018-2020 Sacramento Kings , 2020

, 2020 Toronto Raptors , 2020-2021

, 2020-2021 Washington Wizards , 2020-2021

, 2020-2021 Sacramento Kings , 2021-2025

, 2021-2025 Los Angeles Lakers, 2025

Se trata de un pívot chapado a la antigua, con características propias de referentes de la profesión del pasado. Con ese rol llega al conjunto blanco, para dominar esos tramos de encuentro en los que los de Scariolo necesiten presencia física en ataque y defensa. En los últimos años, ha sufrido con la llegada del novedoso small ball, pero Garuba cumple con los requisitos para desempeñar dicha función en el equipo blanco.

Sergio Scariolo conoce de primera mano las cualidades de Len. Ambos coincidieron en Toronto Raptors, donde el técnico madridista era asistente de Nick Nurse en aquel momento y donde el pívot apenas disputó siete partidos con la camiseta de la franquicia canadiense. Ahora, sus caminos se vuelven a encontrar, esta vez en Madrid, con el objetivo de relanzar la carrera del pívot ucraniano que bien podría fijarse en el ejemplo de Chuma Okeke o Trey Lyles, recientes fichajes del conjunto blanco procedentes de la NBA, que han caído de pie en el proyecto liderado por Scariolo.