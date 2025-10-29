DIVULGACIÓN
Semana de la Ciencia 2025 en Madrid: Más de 600 estudiantes participarán en talleres y charlas en La Nave
Exploración espacial, neurociencia y actividades interactivas acercan la ciencia y la tecnología a niños y adolescentes en la capital
EP
Más de 600 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de distintos colegios e institutos de Madrid participarán en 17 talleres y charlas científicas en La Nave durante la Semana de la Ciencia y la Innovación 2025.
La Nave, centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, se convierte un año más en un espacio clave para acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la ciudadanía. Del 3 al 16 de noviembre, el centro acogerá actividades educativas diseñadas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, según informó el Ayuntamiento.
Talleres y charlas con enfoque práctico
Desde el 3 de noviembre, estudiantes podrán participar en talleres y charlas impulsadas por entidades como la Agencia Espacial Europea (ESA) y startups innovadoras de La Nave, como E-Pisteme, Invisible Education, Orbital Paradigm y Proteckthor. Estas actividades ofrecen experiencias educativas prácticas y acercan la ciencia a los más jóvenes de manera interactiva.
El objetivo de La Nave es consolidarse como un punto de encuentro entre ciencia, innovación y ciudadanía, permitiendo que los estudiantes exploren desafíos reales y descubran posibles vocaciones científicas y tecnológicas.
El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento,fo, destacó:
"Estas actividades no solo enseñan conceptos teóricos, sino que desarrollan habilidades prácticas que ayudan a los jóvenes a comprender el mundo. Son semillas de vocaciones que mañana podrían convertirse en descubrimientos y soluciones a grandes retos globales."
Tecnología aeroespacial y enfermedades neurodegenerativas, protagonistas
En esta edición, destacan dos áreas principales: tecnología aeroespacial y investigación en enfermedades neurodegenerativas. La Comunidad de Madrid es líder en el sector espacial, representando el 92% del peso del sector en España, mientras que la investigación neurocientífica busca despertar conciencia sobre el cuidado del cerebro.
- Exploración espacial con ESA y startups: El proyecto CESAR (ESA, INTA, ISDEFE) propone talleres como ‘Eclipses de Sol’ y ‘Misión a Marte’ para acercar la investigación espacial a los estudiantes y explicar fenómenos astronómicos como los próximos eclipses solares (2026-2028).
- La startup Orbital Paradigm presenta ‘¡Salvad a los huevonautas!’, donde los alumnos diseñan sistemas de descenso para proteger astronautas mediante paracaídas, amortiguadores y otras estructuras innovadoras.
- Protección del cerebro y neurociencia: Proteckthor ofrece un taller sobre enfermedades neurodegenerativas y cuidado cerebral. Los participantes aprenden cómo el cerebro controla el cuerpo, cómo protegerlo y cómo la ciencia puede combinarse con el juego y el deporte, usando sus cintas protectoras.
Otras actividades destacadas
- ‘El Sistema Solar en tus manos’, de E-Pisteme, permite a los estudiantes interactuar con tecnologías educativas y experiencias inmersivas.
- ‘Inteligencia emocional en tiempos de inteligencia artificial’, de Invisible Education, enseña a niños y adolescentes a gestionar ansiedad, presión y conflictos mediante técnicas de entrenamiento emocional.
Con estas actividades, La Nave refuerza su compromiso con la educación científica y tecnológica, ofreciendo experiencias únicas que acercan a los jóvenes a la innovación, la investigación y el descubrimiento.
