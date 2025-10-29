Semana de la Ciencia 2025 en Madrid: Más de 600 estudiantes participarán en talleres y charlas en La Nave

Más de 600 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de distintos colegios e institutos de Madrid participarán en 17 talleres y charlas científicas en La Nave durante la Semana de la Ciencia y la Innovación 2025.

La Nave, centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, se convierte un año más en un espacio clave para acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la ciudadanía. Del 3 al 16 de noviembre, el centro acogerá actividades educativas diseñadas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes, según informó el Ayuntamiento.

Talleres y charlas con enfoque práctico

Desde el 3 de noviembre, estudiantes podrán participar en talleres y charlas impulsadas por entidades como la Agencia Espacial Europea (ESA) y startups innovadoras de La Nave, como E-Pisteme, Invisible Education, Orbital Paradigm y Proteckthor. Estas actividades ofrecen experiencias educativas prácticas y acercan la ciencia a los más jóvenes de manera interactiva.

El objetivo de La Nave es consolidarse como un punto de encuentro entre ciencia, innovación y ciudadanía, permitiendo que los estudiantes exploren desafíos reales y descubran posibles vocaciones científicas y tecnológicas.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento,fo, destacó:

"Estas actividades no solo enseñan conceptos teóricos, sino que desarrollan habilidades prácticas que ayudan a los jóvenes a comprender el mundo. Son semillas de vocaciones que mañana podrían convertirse en descubrimientos y soluciones a grandes retos globales."

Tecnología aeroespacial y enfermedades neurodegenerativas, protagonistas

En esta edición, destacan dos áreas principales: tecnología aeroespacial y investigación en enfermedades neurodegenerativas. La Comunidad de Madrid es líder en el sector espacial, representando el 92% del peso del sector en España, mientras que la investigación neurocientífica busca despertar conciencia sobre el cuidado del cerebro.

Exploración espacial con ESA y startups : El proyecto CESAR (ESA, INTA, ISDEFE) propone talleres como ‘Eclipses de Sol’ y ‘Misión a Marte’ para acercar la investigación espacial a los estudiantes y explicar fenómenos astronómicos como los próximos eclipses solares (2026-2028).

: El proyecto propone talleres como ‘Eclipses de Sol’ y ‘Misión a Marte’ para acercar la investigación espacial a los estudiantes y explicar fenómenos astronómicos como los próximos eclipses solares (2026-2028). La startup Orbital Paradigm presenta ‘¡Salvad a los huevonautas!’, donde los alumnos diseñan sistemas de descenso para proteger astronautas mediante paracaídas, amortiguadores y otras estructuras innovadoras.

presenta ‘¡Salvad a los huevonautas!’, donde los alumnos diseñan sistemas de descenso para proteger astronautas mediante paracaídas, amortiguadores y otras estructuras innovadoras. Protección del cerebro y neurociencia: Proteckthor ofrece un taller sobre enfermedades neurodegenerativas y cuidado cerebral. Los participantes aprenden cómo el cerebro controla el cuerpo, cómo protegerlo y cómo la ciencia puede combinarse con el juego y el deporte, usando sus cintas protectoras.

Otras actividades destacadas

‘El Sistema Solar en tus manos’ , de E-Pisteme, permite a los estudiantes interactuar con tecnologías educativas y experiencias inmersivas.

, de E-Pisteme, permite a los estudiantes interactuar con tecnologías educativas y experiencias inmersivas. ‘Inteligencia emocional en tiempos de inteligencia artificial’, de Invisible Education, enseña a niños y adolescentes a gestionar ansiedad, presión y conflictos mediante técnicas de entrenamiento emocional.

Con estas actividades, La Nave refuerza su compromiso con la educación científica y tecnológica, ofreciendo experiencias únicas que acercan a los jóvenes a la innovación, la investigación y el descubrimiento.