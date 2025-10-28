Abierta la campaña de vacunación 2025/2026 en Madrid: así puedes solicitar la cita previa en tu distrito

La Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha la campaña de vacunación contra la gripe 2025-2026, que se va a prolongar hasta el 31 de enero de 2026. Durante las dos primeras semanas, la inmunización se centrará en los grupos más vulnerables: personas de 60 años o más, niños de 6 a 59 meses, y personal sanitario y sociosanitario. También se administrará a residentes en centros de mayores y a bebés menores de 6 meses frente al virus respiratorio sincitial, causante de bronquiolitis.

Madrid ha adquirido cerca de dos millones de dosis de vacunas, con una inversión de 33 millones de euros para hacer frente a los virus respiratorios de este otoño. De ellas, 1,6 millones están destinadas a la gripe, enfermedad que además de infecciones respiratorias puede provocar complicaciones cardiovasculares.

Además, la Comunidad ha adquirido 320.000 dosis contra el virus del papiloma humano, que se administrarán tanto a niños como a niñas de 12 años. Estas vacunas protegen frente al cáncer de cérvix y otras enfermedades que afectan también a los varones. Todas las dosis se conservan en cámaras frigoríficas en el centro de vacunación internacional de la región.

¿Cómo puedo pedir cita?

Esta campaña se desarrollará de forma simultánea a la vacunación frente a la Covid-19, con dosis adaptadas a las nuevas variantes del virus. A partir del 27 de octubre, la inmunización se ampliará al resto de grupos diana, como embarazadas y personas de 5 a 60 años con factores de riesgo, antes de extenderse al conjunto de la población que desee vacunarse.

El objetivo es superar una cobertura del 75% en mayores de 60 años y personal sanitario, y del 60% en embarazadas, niños y personas con condiciones de riesgo. La vacunación se llevará a cabo en más de 800 centros, entre los que se incluyen centros de salud del Sermas, hospitales públicos y privados, Centros Municipales de Salud Comunitaria, así como residencias de mayores, instituciones penitenciarias y centros médicos acreditados.

Para agendar una cita lo único que tienes que hacer es entrar en esta página web y seleccionar la oficina que se desee o, en su defecto, visualizar cuáles de los centros tienen la cita más temprana.