SANIDAD
Abierta la campaña de vacunación 2025/2026 en Madrid: así puedes solicitar la cita previa en tu distrito
El objetivo de la campaña es superar una cobertura del 75% en mayores de 60 años y personal sanitario, y del 60% en embarazadas, niños y personas con condiciones de riesgo
La Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha la campaña de vacunación contra la gripe 2025-2026, que se va a prolongar hasta el 31 de enero de 2026. Durante las dos primeras semanas, la inmunización se centrará en los grupos más vulnerables: personas de 60 años o más, niños de 6 a 59 meses, y personal sanitario y sociosanitario. También se administrará a residentes en centros de mayores y a bebés menores de 6 meses frente al virus respiratorio sincitial, causante de bronquiolitis.
Madrid ha adquirido cerca de dos millones de dosis de vacunas, con una inversión de 33 millones de euros para hacer frente a los virus respiratorios de este otoño. De ellas, 1,6 millones están destinadas a la gripe, enfermedad que además de infecciones respiratorias puede provocar complicaciones cardiovasculares.
Además, la Comunidad ha adquirido 320.000 dosis contra el virus del papiloma humano, que se administrarán tanto a niños como a niñas de 12 años. Estas vacunas protegen frente al cáncer de cérvix y otras enfermedades que afectan también a los varones. Todas las dosis se conservan en cámaras frigoríficas en el centro de vacunación internacional de la región.
¿Cómo puedo pedir cita?
Esta campaña se desarrollará de forma simultánea a la vacunación frente a la Covid-19, con dosis adaptadas a las nuevas variantes del virus. A partir del 27 de octubre, la inmunización se ampliará al resto de grupos diana, como embarazadas y personas de 5 a 60 años con factores de riesgo, antes de extenderse al conjunto de la población que desee vacunarse.
El objetivo es superar una cobertura del 75% en mayores de 60 años y personal sanitario, y del 60% en embarazadas, niños y personas con condiciones de riesgo. La vacunación se llevará a cabo en más de 800 centros, entre los que se incluyen centros de salud del Sermas, hospitales públicos y privados, Centros Municipales de Salud Comunitaria, así como residencias de mayores, instituciones penitenciarias y centros médicos acreditados.
Para agendar una cita lo único que tienes que hacer es entrar en esta página web y seleccionar la oficina que se desee o, en su defecto, visualizar cuáles de los centros tienen la cita más temprana.
- La construcción de un hotel de lujo en Navalagamella desata las críticas de los ecologistas: 'Está colindante a una zona de protección animal
- Una megaobra fallida en la gran arteria de la capital: ¿Qué va a pasar ahora con los aparcamientos del Bernabéu?
- El matemático ciego que controla satélites europeos desde Madrid: 'Trabajo para que todos podamos estar localizados en la Tierra
- Descarrila un tren de Cercanías Madrid a la altura de San Fernando: seis heridos, dos trasladados al hospital
- Me importa muchísimo porque fue el jersey de mi padre': Metro de Madrid pide 'hacer magia' para encontrar un objeto perdido con gran valor sentimental
- Conoce a Ángeles Carmona, la 'mujer Quijote' que actúa en las calles de Toledo desde hace 10 años
- Dentro de la casa de Iker Casillas en La Finca, un exclusivo ático valorado en dos millones de euros
- Los míticos gigantes y cabezudos son una de las tradiciones 'más ancestrales' de España: este es su origen y vínculo con Alcalá de Henares